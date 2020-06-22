中芯神速通關 科創板上市差一步

中芯已通過上海證交所審查準備進行科創板路演，上海證交所從受理中芯文件開始到審查通過只歷時 19 日，創下最速審核通過紀錄。

其股價在周一 (22 日) 開盤隨即跳空大漲，截至上午 10:00 止，中芯港股暫報 24.15 港元，大漲 5.5%。

市場分析指出中芯能「神速」通過上海證交所審核主要因為中芯已在香港掛牌，之前也曾在紐約掛牌，16 年上市的經驗讓中芯的公司治理和資訊揭露已受到市場嚴格的檢驗。

另一方面中芯符合科創板上市要件，再加上其在中國半導體產業發展具關鍵戰略地位，均成為中芯能快速過關的要素。

(圖片: AFP)

而中芯順利回歸 A 股也創下第一家在境外上市的紅籌股回到中國掛牌的企業。

資深投資銀行人士表示，預計後續路演發行上市至少需要 13 個工作日，中芯在 7 月 22 日（科創板開市一周年）之前應有機會掛牌，具體上市時間可能落在 7 月 15 日當週。

根據上市公開資料顯示，中芯將在科創板發行不超過 16.9 億股，即公司已發行股本的 25%，集資額金額達人民幣 200 億元，創下科創板 IPO 新紀錄。

而中芯在取得充足銀彈後，將會投入發展先進製程項目，可加速半導體製造「國產化」的目標，同時也可拉近與台積電、三星、英特爾等晶圓代工大廠的製程距離，預期將縮小至兩代之內。

