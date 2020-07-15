去中資背景 傳字節跳動將分割TikTok

週三 (15 日) 香港經濟日報報導，來自投資銀行界的消息表示 TikTok 母公司字節跳動正研究戰略替代方案，包括可能將子公司 TikTok 分割出去成為一家美國企業。

美國總統川普上週曾提到正考慮禁用抖音的國際版 - TikTok，作為報復中國處理新冠肺炎的其中一個可能方法。

本週一 (13 日) 美國白宮貿易顧問納瓦羅 (Peter Navarro) 跟進強調，川普會對 TikTok、微信等中國 App 祭出強硬的行動，即便 TikTok 找來美國經理人管理，也無法解決問題。

納瓦羅認為中國利用這些社群軟體對美國進行資訊戰，白宮開始著手研究 TikTok 及微信這兩個 App，不排除對其禁用。

(圖片: AFP)

而上個月月底印度政府針對中國 59 款 App 要求下架禁用，TikTok 也包含在其中。

更令市場擔心的是，未來可能會出現更多國家或地區禁用 TikTok。在面對一連串的打壓，字節跳動積極為 TikTok 尋找可行的出路。

但事實上將 TikTok 分割出去，可能難以擺脫中資企業的既定印象。納瓦羅早已強調就算 TikTok 分割成為一家美國企業，對美國制裁 TikTok 的態度不會有影響。

TikTok 近期不斷與中國母公司劃清界線來強調自身營運的獨立性，不只公司執行長已換成美籍，TikTok 也自微軟、YouTube 等知名大型企業挖角人才管理日常營運，同時也高調否認分享用戶資料給中國政府。

此外，TikTok 也表示鑑於近期「事件」已決定停止在香港營運 TikTok 應用程式，但 TikTok 並未詳細說明「事件」為何。

