〈陸股盤後〉外資出逃 A股三指數齊收黑

美國加州再度加強防疫管制、美中在南海出現新事端，加上陸股短線漲幅過大，在利空消息籠罩下，週二 (14 日) A 股三大指數開低走低，上證跌幅一度逾 2%，今年大熱門創業板指則一度重挫逾 3%。

不過收盤前一個小時低接買盤進場，三大指數跌幅縮小，成交量能已連續七個交易日突破人民幣 1.5 兆元，連九個交易日達到兆元等級。

而值得留意的是，週二 (14 日) 北向資金共賣超人民幣 173.84 億元，創下新高，其中滬股通賣超人民幣 49.95 億元，深股通賣超人民幣 123.89 億元，反映出外資開始有逢高獲利了結的跡象。

盤面上，造船、園林、煤炭、航太、金屬製品等產業是少數逆勢收紅的類股群，貴金屬、貿易、機場、醫療、百貨等產業跌幅較大。

資料來源: 東方財富網, 上證指數日線走勢

截至收盤，上證綜指收盤下跌 0.83%，收報 3414.62 點；深證成指下跌 1.08%，收報 13996.46 點；創業板指下跌 1.06%，收報 2858.67 點，週二滬深兩市成交量達人民幣 1.7 兆元，日增 2%。

產業消息

美國國務卿蓬佩奧表示，中國宣稱擁有南海大部分地區的海上資源完全是非法的。美中在南海緊張局勢增溫，帶動軍工類股飆漲，新研股份、中船防務及天海防務均漲停，航發控制大漲 7.8%、中船科技大漲 5%。

江西水患災情告急已影響當地交通及生產，部分當地上市公司股價重挫，誠志股份大跌 8.7%、贛鋒鋰業大跌 7.6%、仁和藥業大跌 6.2%、煌上煌大跌 4.1%。

法人觀點

安信證券表示全球經濟復甦仍在持續中，且從資金面而言還看不到人行 (PBoC) 開始退出寬鬆政策的意圖，再加上中國經濟仍處於轉型升級中，所以從中長線角度來看 A 股利多的因素未消失，指數暫時性的回檔不影響中長期多頭看法。

興業證券分析短線由於 A 股漲勢過高，在獲利了結、A 股解禁減碼壓力，及主管機關開始嚴查槓桿入市等因素下，會讓指數短線出現波動，但暫時 A 股中長線牛市格局並未轉變。