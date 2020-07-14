〈財報〉受惠交易營收大增 花旗Q2營收優於預期

花旗集團 (C-US) 在週二 (14 日) 公佈了 2020 年第二季財報，營收和 EPS 皆超出了分析師的預期，主要歸功於交易營收的大幅增長，有助於抵消該公司消費銀行業務類別的放緩。花旗集團的股價在盤前交易時段跌 1.15%。
基於 non GAAP 財報關鍵數據
- 營收：197.7 億美元，高於去年同期的 187.58 億美元，高於分析師預期的 191.2 億美元
- 淨利：10.52 億美元，低於去年同期的 47.99 億美元，高於分析師預期的 5.93 億美元
- EPS： 0.5 美元，低於去年同期的 1.95 美元，高於分析師預期的 0.28 美元。
- 固定收益、貨幣和大宗商品交易營收：56 億美元，優於分析師預期的 48.6 億美元
花旗交易量的增加是在受到新冠肺炎 (COVID-19) 疫情期間市場波動加劇的背景下所帶動的，美國聯準會 (Fed) 的大規模貨幣刺激措施也帶來助益；然而，該公司股票交易營收下跌了 3%，至 7.7 億美元。
花旗集團全球消費者銀行部門在第二季表現不佳，營收年減 10%，至 73.4 億美元。與此同時，淨信貸損失年增 12%，達到 22 億美元。該部門淨利為 13.2 億美元，較 2019 年第二季大跌 73%。
花旗集團執行長 Michael Corbat 在一份聲明中表示：「雖然信貸成本拉低了我們的淨利，但本季度我們的整體業務表現強勁，而且我們能夠很好地應對疫情大流行。機構客戶部門的季度表現出色，固定收益增長了 68%。」
此外，Corbat 也表示：「我們高度重視風險管理，為各種情況做好了準備，鑑於這種前所未有的情況，我們將繼續審慎地運作我們的機構。」
截至週一收盤，花旗集團股價在過去三個月中上漲了近 12%，跑贏了摩根大通、富國銀行和美國銀行等同行。該銀行在 6 月下旬宣布，將維持季度股息。