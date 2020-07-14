〈財報〉受惠交易營收大增 花旗Q2營收優於預期

花旗集團 (C-US) 在週二 (14 日) 公佈了 2020 年第二季財報，營收和 EPS 皆超出了分析師的預期，主要歸功於交易營收的大幅增長，有助於抵消該公司消費銀行業務類別的放緩。花旗集團的股價在盤前交易時段跌 1.15%。

花旗股價走勢 (圖片：谷歌)

基於 non GAAP 財報關鍵數據

營收：197.7 億美元，高於去年同期的 187.58 億美元，高於分析師預期的 191.2 億美元

淨利：10.52 億美元，低於去年同期的 47.99 億美元，高於分析師預期的 5.93 億美元

EPS： 0.5 美元，低於去年同期的 1.95 美元，高於分析師預期的 0.28 美元。

固定收益、貨幣和大宗商品交易營收：56 億美元，優於分析師預期的 48.6 億美元

花旗交易量的增加是在受到新冠肺炎 (COVID-19) 疫情期間市場波動加劇的背景下所帶動的，美國聯準會 (Fed) 的大規模貨幣刺激措施也帶來助益；然而，該公司股票交易營收下跌了 3%，至 7.7 億美元。

花旗集團全球消費者銀行部門在第二季表現不佳，營收年減 10%，至 73.4 億美元。與此同時，淨信貸損失年增 12%，達到 22 億美元。該部門淨利為 13.2 億美元，較 2019 年第二季大跌 73%。

花旗集團執行長 Michael Corbat 在一份聲明中表示：「雖然信貸成本拉低了我們的淨利，但本季度我們的整體業務表現強勁，而且我們能夠很好地應對疫情大流行。機構客戶部門的季度表現出色，固定收益增長了 68%。」

此外，Corbat 也表示：「我們高度重視風險管理，為各種情況做好了準備，鑑於這種前所未有的情況，我們將繼續審慎地運作我們的機構。」

截至週一收盤，花旗集團股價在過去三個月中上漲了近 12%，跑贏了摩根大通、富國銀行和美國銀行等同行。該銀行在 6 月下旬宣布，將維持季度股息。