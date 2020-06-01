無視疫情股市續漲 花旗：企業快趁機會融資 市場已與現實脫節

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情對全球經濟帶來衝擊，不過，在全球經濟面臨衰退的情況下，股市卻從低點開始大幅彈升。對此，花旗集團 (Citigroup) 警告表示，面對艱難的時期，股市卻「遙遙領先」，與經濟基本面大幅脫節，建議企業客戶在市場意識到疫情的真正成本之前，盡可能發債或增資，以籌集更多的資金。

S&P500 日線走勢圖 圖片：investing.com

花旗集團投行業務主管 Manolo Falco 表示：「我們明確認為市場遙遙領先於現實情況，建議所有客戶在盡可能的情況下進入市場融資，因為我們認為現在的定價已經很好了。」

此外，Falco 也表示：「隨著第二季的到來，我們開始看到痛苦及附帶的影響，我們認為情勢將比現在看起來要嚴峻得多。」

儘管全球仍有數以百萬計的企業仍處在停業狀態，各個經濟體也陷入了史上最嚴重的衰退，但大部分股市卻出現漲勢。

「市場預期將出現 V 型復甦，每個人都能恢復工作，一切將會好起來。但是坦白說，我認為並不會那麼容易。」Falco 說道。

Falco 對疫情後時期的激進投資浪潮前景持謹慎態度，認為低資產價格將會誘使激進投資者以低價買入公司，然後尋求通過削減成本和裁員來使獲利增加。

根據 Refinitiv 數據顯示，今年以來，投資級公司的美國公司債發行量已經超過了一兆美元，高於 2019 年同期的 5400 億美元，並且接近過去五年平均的 1.3 兆美元的水平。

上週，部分大型銀行高管也預測交易將再度強勁。小摩聯席總裁 Daniel Pinto 表示，第二季的交易營收可能比去年同期成長多達 50%。