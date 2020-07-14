特斯拉單日波幅19%之際 4小時內衝入了4萬名散戶買股

根據 Robintrack.net 的統計，週一 (13 日) 特斯拉股價大幅波動之際，美國知名散戶愛用之投資平台羅賓漢 (Robinhood) 在短短 4 小時間，吸引了近 4 萬名散戶搶買特斯拉 (TSLA-US) 股票。

美國零手續費投資平台羅賓漢 (Robinhood) 主打零手續費成功贏得千禧世代的喜愛，目前已成為千禧世代中最受歡迎的投資平台，由於過去曾出現許多激進的交易，也成功引起了市場關注。

據 Robintrack.net 統計顯示，羅賓漢 (Robinhood) 週一 (13 日) 創下 4 小時內，平台高達 4 萬用戶搶買特斯拉股票。

週一 (13 日) 特斯拉股價大幅波動，早盤一度大漲 16%，股價接近每股 1795 美元，創盤中歷史新高，但隨後風雲變色，股價收盤是轉跌 3%，單日波幅高達 19%。

特斯拉 1 分鐘 K 線走勢圖 圖片：Zerohedge

以羅賓漢平台持有統計來看，Robintrack.net 數據表明，週一 (13 日) 收盤後總計平台中高達 45.7 萬用戶持有特斯拉股票，超越亞馬遜 (AMZN-US) 的持有用戶數 35.8 萬，可見特斯拉已成美國的散戶們的新寵兒。

特斯拉今年股價飛漲，也使得特斯拉市值暴增 2020 億美元，現階段特斯拉 2020 年預估本益比已達 166 倍、股價淨值比來到 20 倍，而特斯拉執行長馬斯克 (Elon Musk) 身家財富也超越了股神巴菲特。