花旗：美國市場尚未反應第二波疫情

近期以來，美股已從低點有所回升，不過，花旗私人銀行投資長 David Bailin 在週一 (20 日) 警告表示，最壞的情況可能還沒有結束。因為若美國出現第二波疫情，對經濟帶來進一步衝擊，顯然還未反映在股價市場中。

David Bailin 在接受媒體採訪時表示：「如果美國發生第二波疫情來襲，導致經濟進一步受到限制，顯然這個因素尚未反映在價格市場中。」 此外，Bailin 也補充表示：「另外，市場也尚未反映出，在獲得真正的疫苗前，疫情還會在未來 18 到 24 個月中逾全球範圍內持續傳播的可能性。」

根據霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 彙編的數據顯示，新冠肺炎疫情已在全球造成超過 240 萬人確診，其中美國報告的病例數最多，約為 76 萬人。這樣的迅速蔓延，促使美國各州採取不同程度的封鎖措施，由於企業難以維持生計，導致失業率飆升。

Bailin 表示，由於預期疫情可能會拖延更長的時間，因此與大多數分析師相比，他對公司收益的預期明顯較低。他認為，3 月份疫情對企業的打擊程度，暗示了未來幾個季度的情況。「我們預計第二季的企業營收將整體下跌 40% 或更多，而且我們不認為，美國企業的營收會在未來九個季度中，恢復到第一季的水平。」

不過，Bailin 並不認為投資者應該避開美股，相反地，他認為在美國市場上仍有一些良好的機會。他表示，就美股而言，美國金融機構在危機中表現良好。在債券領域，能源領域以外的幾個高收益債券似乎價格合理，而高評級的投資級債券看起來仍然非常有吸引力。