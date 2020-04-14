〈財報〉大幅提列備抵貸款損失準備 小摩Q1淨利暴跌69%創6年最低

摩根大通 (JPM-US) 週二 (14 日) 公布 2020 年 Q1 財報，Q1 淨利暴跌 69%，至 6 年多來最低水平，主要由於提撥了 68 億美元備抵貸款損失，與衍生品融資利差擴大相關的 9.51 億美元損失。

截至台北時間週二 (14 日) 晚間 21 時許，摩根大通盤前上漲 1.74%，暫報每股 99.90 美元。

摩根大通盤前股價 (圖：Investing.com)

針對 Q1 獲利大幅縮水的原因，小摩解釋，主要因為該行優先提撥了 68 億美元的備抵貸款損失準備金，因擔心隨著疫情衝擊浮現，導致貸款違約率飆升，因此大幅提升損失準備，將備抵貸款損失準備推升至 83 億美元，觸 10 年新高。

2020 年 Q1 財報關鍵數據：

營收報 290.7 億美元，低於去年同期的 298.5 億美元，年減 3%，低於 Refinitiv 分析師平均預期的 296.7 億美元

淨利報 28.7 億美元，低於去年同期的 91.8 億美元，年減 69%

每股純益報 0.78 美元，低於去年同期的 2.65 美元，年減 71%，低於 Refinitiv 分析師平均預期的 1.84 美元

(圖：JP Morgan)

以業務部門來看：

消費銀行業務利潤報 1.91 億美元，年減 95%，主要受到貸款損失準備金的衝擊，尤其是信用卡部門

企業與投資銀行業務利潤報 19.88 億美元，年減 39%

商業銀行業務利潤報 1.47 億美元，年減 86%

資產和財富管理業務利潤報 6.64 億美元，與去年同期的 6.61 億美元幾乎持平

疫情大流行使小摩主要四個業務中的三個部門利潤急遽下滑，僅資產與財富管理業務得以倖免，儘管如此，小摩交易部門動能依舊，Q1 營收達到 73.2 億美元的歷史新高，其中固定收益部門營收達 50 億美元，年增 34%，股票交易營收也達到 22 億美元，年增 28%，雙雙高於市場預期。

首席執行長 Jamie Dimon 於聲明中表示：「摩根大通在非常艱難和獨特的市場環境中表現良好，第一季基本業績相當好，然而鑑於經濟衰退可能性，公司有必要建立 68 億美元的備抵貸款損失，使得 Q1 每股 EPS 下滑。」

Dimon 上週在年度股東信中表示，預計今年小摩營收將自去年高點回落，甚至出現大幅下滑，警告投資人在美國經濟處於極度不利的狀態下，小摩可能考慮暫停派息以保留資本。