〈分析〉華為進軍5G汽車生態圈 想當新一代造車巨頭嗎？

近日全球首款搭載華為 5G 技術的比亞迪 (BYD) 新款車型「漢」正式上市，採用了華為鴻蒙系統的 HiCar、5G 通訊模組和手機 NFC 車鑰匙等技術，而華為是否將「造車」，也再度引發市場討論。

華為消費者 CEO 余承東在為該款新車站台時表示：「HiCar 相較於蘋果 CarPlay 能夠提供更多的應用，將手機百萬級的應用帶到智慧汽車當中。同時，通過鴻蒙操作系統，手機能夠充分操作汽車的硬體能力，像是能從手機控制車的導航、相機鏡頭等。」

事實上，HiCar、5G 通訊模組等只是華為進軍汽車市場的冰山一角，華為已經覆蓋了一個龐大的智慧汽車相關產品體系，除了車聯網相關產品外，華為也進軍自動駕駛晶片、車載操作系統等優勢技術，並正開發充電模組，光學雷達等核心車用零組件。

進軍 5G 汽車生態圈，但華為堅持「不造車」

儘管華為業務正在向汽車產業延展、並大力開發車用零組件，但華為似乎無意成為造車商，華為內部對智慧汽車的戰略共識是，「華為不造車，聚焦 ICT 技術，成為智慧聯網汽車的零組件供應商，幫助車企造好車」。

華為輪值董事長徐直軍就曾在 2019 年 4 月時表示，華為不造車，也從來沒有投資過任何造車公司，華為主要基於 ICT 技術，也是華為在汽車領域中的明確定位。

和「蘋果造車」的議題一樣，自從華為涉足汽車領域相關業務後，「華為造不造車」就一直是市場關注的焦點， 一名知情人士表示：「華為研究汽車比蘋果晚半年左右，內部為了造不造車曾糾結很久，少壯派大多支持造車，不過最後是總裁任正非拍板決定不造車。」

圖片：AFP

華為想強攻的是：智慧車用電子市場

去年 5 月 22 日，華為 CEO 任正非在公司內部演講就表示：「車聯網、人工智慧、邊緣運算是我們未來的三大突破點。針對車聯網部分可以成立商業組織，加大投入，智慧汽車的聯接、車載運算、自動駕駛等都是車聯網的重要方向，而光學雷達等要聚焦在 ICT 核心技術相關的方向上。」

華為在隨後更建立智慧汽車解決方案 BU 部門，來執行智慧網聯汽車相關戰略，並將業務方向劃定為智慧駕駛、智慧座艙、智慧電動、智慧聯網、智慧車雲五大板塊，徐直軍即表示，將持續在 ICT 技術上去投資、積累，然後用 ICT 技術去解決各產業面臨的問題和挑戰。

華為選擇汽車電子領域的原因並不難理解，全球汽車電子配件市場超過 2000 億美元，且規模仍在持續擴大，在消費者增長的情形下，華為進軍汽車電子領域，便是希望擁有 ICT 領域技術優勢，創造出更多成長空間。

華為企業 BG 總裁閻力大即曾在去年預估：「預期未來汽車業務可為華為貢獻 500 億美元營收。」