英國:美國禁令將影響華為5G供應商角色

周三 (1 日)《金融時報》報導指出英國文化大臣 Oliver Dowden 在國會表示，由於美國針對華為的 5G 技術進行制裁，因此很可能會影響華為作為英國 5G 網路供應商的可行性。若長期而言，華為最終將不會成為英國 5G 電信網路的一部分。

Oliver Dowden 在發表這一聲明之際，英國政府正針對是否要將華為 5G 通訊設備完全排除激烈交戰中。

英國首相強生曾在 1 月時決定允許華為有限度的參與英國 5G 網路建設，這一決定不光使美國表達擔憂，也遭到強生自身陣營反對。他們基於國家安全理由，要求強生禁止華為參與英國 5G 網路建設。

Oliver Dowden 也表示他歡迎其它電信設備供應商進入英國市場，包含韓國三星和日本 NEC 等。

(圖片: AFP)

要不要接受華為 5G 通訊設備不光是英國感到棘手，整個歐洲也陷入兩難，這反映歐洲地區要在短期間內完全排除華為通訊設備並不容易。今 (1) 日外媒指出，根據 Strand Consult 最新研究顯示，在 2008 年～2020 年歐洲電信商在佈建 4G 網路時，中國通訊設備就囊括半壁江山。

利用低成本和有競爭力的產品，中國企業成功在歐洲地區的數十個網路中取代愛立信和諾基亞的設備。報告表示，目前華為在 4G RAN 產品市場中占有約 45% 的市占，中興通訊則占 7% 的比重。

因此歐洲各國在商討是否要禁止中國 5G 通訊設備進入該國市場時，對華為和中興的通訊設備依賴程度最高的兩大電信商德國電信和沃達豐反彈最為競烈。

根據 Strand Consult 的報告指出，德國電信在歐洲的 4G RAN 設備中約有 57% 來自於中國供應商，而沃達豐的網路設備約 62% 來自於中國供應商。

而研究還顯示，沃達豐在捷克、希臘、匈牙利、馬爾他、賽普勒斯和羅馬尼亞這 6 個市場中 100% 依賴於華為設備。

