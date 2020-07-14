華為第二季營收年增躍增 逾兩成

週一 (13 日) 深夜華為公布 2020 年上半年業績，營收人民幣 4540 億元，年增 13.1%，純益為人民幣 418 億元，年增 19.6%，純益率 9.2%，去年同期為 8.7%。

上半年營收的結構中，運營商業務營收人民幣 1596 億元，去年同期人民幣 1465 億元，企業業務營收人民幣 363 億元，去年同期人民幣 316 億元，消費者業務營收人民幣 2558 億元，去年同期人民幣 2208 億元。

此外從華為今年上半年的業績也可看出，第二季營運成長速度明顯優於第一季。第一季華為營收年增只有 1%，達人民幣 1822 億元，純益為人民幣 133 億元，年減 7.5%。

以此計算，華為第二季的營收達人民幣 2718 億元，年增 22.7%，純益人民幣 285 億元，年增 38.6%，兩者均出現強勁反彈。

(圖片: AFP)

華為表示，目前全球各國正努力面對肺炎疫情的挑戰，ICT 技術不僅在防疫中發揮重要作用，也是經濟復甦的引擎，華為願意和電信營運商及各行各業夥伴共同努力，保障網路通訊穩定，加速數位化轉型，協助各國對抗疫情和恢復經濟發展。

華為表示，面對複雜的外在環境，全球產業鏈的開放合作和相互信任越來越重要。不論遇到什麼樣的困難，華為都將致力履行與客戶和供應商的義務，繼續努力生存和向前發展，為全球數位經濟和科技發展做出貢獻。

即便受到新冠肺炎與美國封鎖雙重影響，華為今年上半年仍繳出一張亮麗成績單，其上半年的營收已是小米 2019 年全年營收 2058 億人民幣的 2 倍以上。

華為雖然未公布手機出貨量，但根據 IDC 的數據顯示，2020 年第一季華為是全球第二大手機製造商，市佔率達 17.8%，三星則排名第一，蘋果位居第三。