【袁志峰專欄】美股做好 港股具反彈空間

7 月 15 日推介 - 石藥集團 (1093, 上日收市 $16.02)

1) 上日中港股市況總結

受前晚那指急瀉影響，恆指週二低開 109 點後反覆向下，隨著 A 股回軟，最多曾跌 519 㸃，收報 25477 㸃，跌 294 㸃或 1.1%，成交額按日增加 4% 至 1789 億元，7 月以來日均成交額 1976 億元。港股通南向淨買入 66 億元，7 月以來累計淨買入 535 億元。

藍籌股 12 升 37 跌 1 持平。澳門政府對內地居民入境取消隔離要求，消息提振濠賭股，銀河娛樂 (27) 及金沙中國 (1928) 漲 5.0%-6.1%，是表現最佳藍籌股，澳博 (880) 更急漲 11.4%。吉利汽車 (175) 是最弱藍籌，跌 6.0%。大型科技股沽壓較大，阿里巴巴 (9988)、美團 (3690)、小米 (1810) 及騰訊 (700) 分別下跌 5.5%、4.3%、3.6% 及 3.0%。

板塊方面，汽車、軟件、手機、內險和中資券商股跑輸大市。比亞迪 (1211) 及華晨中國 (1114) 瀉逾 7%。金山軟件 (3888) 和微盟 (2013) 跌逾 6%。舜宇光學 (2382)、瑞聲科技 (2018) 及比亞迪電子 (285) 跌 3%-5%。中國人壽 (2628)、中國太平 (966)、中信証券 (6030) 及海通證券 (6837) 跌 3%-4%。

恆指夜期收報 25656 點，升 117 點，高水 178 點。ADR 港股比例指數報 25529 點，較香港收市高 52 點。

上証指數低開低走，午後跌幅收窄，收報 3414.62 點，跌 0.8%。深証成指跌 1.1%。滬深兩市成交額 1.69 萬億人民幣，連續 7 天超過 1.5 萬億，放量下跌是負面訊號。北向資金轉為淨流出 174 億元人民幣，創歷史單日淨流出新高，值得關注資金流方向是否逆轉。

2) 上日美股市況總結

企業盈利勝預期，週二美股三大指數均上升，道指收報 26642 㸃，升 556 點或 2.1%，標指升 1.3%，納指升 0.9%。美匯指數升回落至 96.27。

3) 股市前景

昨日恆指盤中低見 25254 點，從 7 月 7 日盤中高位 26783 㸃已回調 1529 點或 5.7%，調整幅度基本足夠，具反彈空間。恆指 7 月行情仍然看漲，技術支持位在 25200 㸃，建議重點關注科技、醫藥和消費股。四大科技股中，阿里巴巴 (9988) 仍是趁回調買入的首選。

中國 6 月貿易數據優於市場預期，反映經濟基本面持續改善。週四將公佈二季度國內生產總值和經濟增長率，估計數據正面利好中港股市。中芯國際 A 股週四在科創板上市，必定是市場焦點，其股價表現不但影響半導體板塊，也可能提振已計劃發行 A 股的公司包括吉利汽車 (175) 和石藥集團 (1093)。

4) 宏觀經濟訊息

中國海關總署公佈，以美元計價，6 月出口按年增長 0.5%，優於市場預期下跌 2%；進口按年增長 2.7%，亦勝市場預期下跌 9%。6 月貿易順差 464.2 億美元。(信報)

5) 個股訊息

石藥集團 (1093) 公佈，其附屬公司石藥集團歐意藥業開發的「塞來昔布膠囊 (100mg、200mg)」已獲中華人民共和國國家藥品監督管理局頒發藥品註冊批件，為國內該品種第三個通過質量和療效一致性評價的仿製藥。塞來昔布為非類固醇抗炎藥物，適用於：1) 緩解骨關節炎的症狀和體徵；2) 緩解成人類風濕關節炎的症狀和體徵；3) 緩解成人急性疼痛；及 4) 緩解強直性脊柱炎的症狀和體徵。(港交所)

中國人壽 (2628) 公佈，今年上半年累計原保險保費收入約 4280 億元人民幣，按年增加 13.2%。(信報)

中國平安保險 (2318) 公佈，首 6 個月旗下 4 家子公司保費收入合共 4452.45 億元人民幣，按年跌 0.2%。其中，中國平安人壽保費收入按年減少 6.1%；中國平安財產保費收入按年升 10.5%。(信報)

深圳控股 (604) 公佈，今年上半年總合同銷售額約 75.8 億元人民幣，按年增長 17.8%。單計 6 月，合同銷售額約 29.9 億元人民幣，按年跌 6.7%。(信報)

上海實業 (363) 發盈警，預料截至 6 月底止中期股東應佔溢利按年下跌約 60% 至 70%，主要由於隨著新型冠狀病毒疫情爆發，令集團高速公路業務、房地產業務，以及消費品業務盈利減少。(信報)

瞭解更多港股資訊動態，

請見香港钜亨證券：https://www.anuesec.com/zh-HK/