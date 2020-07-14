【袁志峰專欄】納指急跌 港股調整未完

7 月 14 日推介 - 安踏體育 (2020, 上日收市 $71.60)

1) 上日中港股市況總結

恆指周一高開 121 㸃後反覆做好，在道指期貨及 A 股上升帶動下，最多曾漲 376 㸃，但午後有沽壓令升幅收窄，收報 25772，升 44 㸃或 0.2%，成交額按日減少 12% 至 1713 億元，7 月以來日均成交額 1999 億元。港股通南向維持淨買入 62 億元，7 月以來累計淨買入 469 億元。

藍籌股 24 升 24 跌 2 持平，吉利汽車 (175) 及石藥集團 (1093) 是表現最佳藍籌股，分别急升 8.3% 和 6.7%，新世界發展 (17) 及華潤置地 (1109) 則最差，跌 1.8% 和 1.6%。大型科技股普遍回軟，阿里巴巴 (9988)、騰訊(700) 及美團 (3690) 分別跌 0.4%、1.0% 及 1.1%，而小米 (1810) 漲 0.9%。

板塊方面，汽車、物管、啤酒和金屬股跑赢大市。比亞迪 (1211)、廣汽集團(2238) 及長城汽車 (2333) 分別升 16.2%、6.1% 及 5.5%。碧桂園服務 (6098)、永升生活(1995)、新悦城服務(1755) 及綠城服務 (2869) 漲 2.7%-3.7%。百威亞太 (1876)、華潤啤酒(291) 及青島啤酒 (168) 分別上升 3.0%、4.8% 及 8.9%。紫金礦業 (2889)、中國鋁業 2600) 及江西銅業 (358) 升 5.3%-7.8%。受香港疫情擴散影響，本地銀行及地產股普遍回落。銀保監會要求中資銀行減分紅及讓利實體經濟，內銀捱沽，工行 (1398)、建行(939) 及農行 (1288) 跌 0.8%-1.3%。

恒指夜期收報 25850 點，升 101 點，高水 78 點。ADR 港股比例指數報 25385 點，較香港收市低 387 點。

上証指數調整一日後再次向上突破，盤中見两年半新高 3458.79 㸃，收報 3443.29 點，升 1.8%。深証成指升 3.5%。滬深兩市成交額 1.66 萬億元 (人民幣. 下同)，連續 6 天超過 1.5 萬億元。 北向資金轉為淨買入 69 億元，7 月以來累計淨買入 654 億元。

2) 上日美股市況總結

受疫苗研發的消息刺激，周一美股三大指數高開高走，道指、標指及納指最多曾漲 2.2%、1.6% 及 2.0%，納指盤中再創歷史新高，但三大指數尾盤急促回落，道指收報 26085，升 10 點，標指和納指收市分別跌 0.9% 和 2.1%。美滙指數微跌至 96.55。

3) 股市前景

昨日恆指大幅度跑輸 A 股，主要受本地銀行和地産股份下跌所累。因本地疫情惡化，政府昨晚宣布「加辣版」抗疫措施，除恢復 3 月實施的限聚措施外，再增 3 項新規定，包括食肆每日下午 6 時至翌日上午 5 時不能提供堂食，估計本地股份弱勢持續。

大型科技股股價連續兩個交易日偏軟，成交減少反映投資者入市謹慎，阿里巴巴 (9988) 仍是趁低吸納的首選。因 A 股牛市重臨以及資金持續流入香港，恒指 7 月行情仍然看漲，若有技術調整，支持位在 25200 㸃。

4) 板塊及個股分析

安踏體育 (2020) 昨日收報 71.6 元，兩日累跌 9.2%，主要受投行調低評級所致。公司乃體育用品龍頭股，盈利紀錄卓越，屬中國消費升級的主要受惠者，可趁回調買入作長線投資。

7 月 10 日推介的手遊股百奥家庭互動 (2100)，昨日升 5%，收報 1.12 元，過去三個交易日成交量高企而平均成交價為 1.07、1.09 及 1.10 元，稳步上升，維持買入建議，目標價 1.50 元。

5) 個股訊息

丘鈦科技 (1478) 公布，6 月攝像頭模組銷售 3186 萬件，按年減少 1%，按月下跌 6.6%。期內，指紋識別模組銷售 680 萬件，按年升 13%，按月則下跌 15.7%。(信報)

中國人保 (1339) 公布，上半年總 6 保費收入按年只升 4.3%。另外，根據聯交所資料顯示，The Capital Group 於上周四減持中國人保(1339)1.46 億股，每股平均價 3.003 元，涉資 4.4 億元，最新持股量降至 8.57%。(經濟通)

莎莎國際 (178) 公布，截至 6 月底止首季度營業額按年暴跌 67.9%，港澳同店銷售大減 71.9%。(信報)

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