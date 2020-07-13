新車搭載刀片電池+華為5G 比亞迪狂飆雙位數

比亞迪宣布推出旗艦車型「漢」，受到利多消息帶動，週一 (13 日) 比亞迪股價一度逾 13%，離歷史高點 88.4 港幣差距不到 1 元，午盤後 H 股股價暫保持雙位數漲幅。

資料來源: 新浪財經, 比亞迪股價日線走勢

比亞迪新款車型售價為人民幣 21.98 萬元，為全球第一款搭載華為 5G 系統的量產車，當中電動車版本也是旗下第一款使用「刀片電池」的車款，電動車款售價介於人民幣 22.98 萬至 27.95 萬元間。比亞迪行政總裁王傳福形容該款新車是「十年磨一劍」。



比亞迪的新車發表會上指出新款車型定位屬新能源轎跑車，一共推出三款純電動車型和一款插電式混合動力車型，「漢」車型搭載自主研發的「刀片電池」，綜合續航力可突破 600 公里，其四輪驅動高性能版本的旗艦型，零到一百加速只需 3.9 秒，號稱是中國加速最快的新能源轎車。

今年 3 月比亞迪宣布推出磷酸鐵鋰「刀片電池」，其宣稱與傳統電池相比，「刀片電池」在體積利用效率上提升 50% 以上，續航里程可提升逾 50%，單次充電可滿足 600 公里續航需求，相比傳統電池更安全、更穩定。

另一方面比亞迪「漢」採用華為鴻蒙系統的 HiCar，可使汽車和手機無縫連軌。而「漢」車型搭載手機 NFC 車鑰匙功能，即使在手機沒電、沒網路的情況下也能夠開啟車門。

據外電報導，比亞迪「漢」車型預售一個半月訂單數量已逾 2 萬輛，而比亞迪 6 月份新能源車總銷售量為 1.42 萬輛。

比亞迪此款電動車針對 Tesla 中國製 Model 3 而來，Model 3 中國售價介於人民幣 29.18 萬至 41.98 萬元間，「漢」電動車版本售價略低。