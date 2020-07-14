中國6月出口呈現3連漲 進口止跌反彈

週二 (14 日) 中國海關總署公布 6 月份中國進、出口數據，以「人民幣計價」來看，進口年增 6.2%、出口年增 4.3%，出口方面自 4 月份起已經連續 3 個月保持正增長。

今年第二季，中國進、出口總額人民幣 7.67 兆元，年減 0.2%，跌幅比第一季縮小 6.3 個百分點。

而上半年中國進出口總額達人民幣 14.24 兆元人民幣，年減 3.2%，跌幅比前 5 個月縮小 1.7 個百分點，其中，出口人民幣 7.71 兆元，年減 3%；進口人民幣 6.53 兆元，年減 3.3%。

以「美元計價」來看，6 月出口年增 0.5%，預期下跌 2%，前期下跌 3.3%。6 月進口年增 2.7%，預期下跌 9%，前期下跌 16.7%。

(圖片: AFP)

中國海關總署新聞發言人李魁文表示整體來看，今年上半年中國外貿進出口主要有七大特色：

今年上半年外貿進出口數據優於預期，6 月份出口、進口雙雙實現正增長。

民營企業進出口逆勢成長，在外貿穩增長中發揮重要作用。

中國對東盟進出口延續成長態勢，東盟成為中國最大貿易夥伴。

一般貿易進出口比重提升，貿易結構持續改善。

中西部進出口保持成長，中國國內區域佈局更加均衡。

防疫物資、宅經濟產品出口成長較快。上半年 NB、手機出口成長分別達 9.1%、0.2 %。

進出口貨運量成長，主要大宗物資和重點農產品進口數量增加。

李魁文表示，目前肺炎疫情仍在全球蔓延，世界經濟嚴重衰退，國際貿易和投資大幅萎縮，IMF 最新預測今年全球經濟將衰退 4.9%，世界銀行則預估全球經濟將下跌 5.2%，創二戰以來最嚴重的經濟衰退。

此外，WTO 也預計全球貨物貿易量將下跌 13% 至 32%。因此受到外在環境影響，中國今年的進出口發展仍面臨諸多不確定因素，再加上中美經貿摩擦的衝擊，下半年中國貿易形勢依然不能樂觀。