WTO：疫情衝擊 今年Q2全球貿易預期萎縮18.5%

世界貿易組織 (WTO) 在週二 (23 日) 表示，受到新冠肺炎 (COVID-19) 疫情的嚴重衝擊，全球貿易量預計將在 2020 年第二季年減約 18.5%，不過情況比想像的最差情景，有所起色。

WTO 在一份聲明中表示：「針對今年第二季的初步估計表明，防疫相關的封鎖措施影響了全球很大一部分人口，全球貿易量預估將較去年同期下跌約 18.5%。」相較之下，在今年第一季，全球商品貿易量年減 3%。

WTO 總幹事 Roberto Azevedo 表示：「我們現在看到的貿易量下降幅度是歷史上最大的，實際上，也將會是有記錄以來最嚴重的下滑。但值得注意的，並且萬幸的是，情況原本可能會更糟，是一個相對積極的消息。」

在先前，WTO 曾預測 2020 年全球貿易量最多將萎縮 13%，但在最糟糕情況下可能將萎縮 32%。

WTO 表示：「按照目前的情況來看，在今年剩下的時間裡，貿易量只需要每季增長 2.5%，就可以達到樂觀的預期。但是，展望 2021 年，不利的事態發展，包括第二波疫情可能爆發，經濟成長弱於預期，以及廣泛的貿易限制，可能會導致貿易擴張低於先前的預期。」

Azevedo 指出，來自各國政府的支持政策，將有助於減輕持續的打擊，並穩定經濟從危機中復甦的步伐，Azevedo 說道：「為使產出和貿易在 2021 年強勁反彈，財政、貨幣和貿易政策都必須保持朝同一方向發展。」