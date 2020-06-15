搶先三星推出？傳微軟雙螢幕折疊機Surface Duo有望提前上市

美國科技大廠微軟 (MSFT-US) 於去年 10 月宣布該公司首款搭載 Android 系統的雙螢幕可折疊式智慧型手機 Surface Duo，如今《Bussiness Insider》報導，有知情人士指出，微軟有望在今年 8 月份提前推出 Surface Duo，來與南韓科技大廠三星將在 8 月 5 日推出的折疊式手機 Galaxy Fold 2 正面競爭。

微軟雙螢幕摺疊機 (圖片：slashgear)

外國媒體 Windows Central 的編輯 Zac Bowden 在推特上表示：「我被告知微軟計畫趕在三星 Galaxy Fold 2 推出之前發布 Surface Duo。所以，很可能會在 8 月 5 日之前推出。假設計劃不變，Surface Duo 應該在不到 2 月內開始發貨。」

不過，Bowden 也指出，時間表可能還會發生變化，可能主要是由於美國非裔事件帶來動盪和新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續延燒所致。

在先前，有消息指出，微軟的 Surface Duo 將會整合 Surface 平板筆電的手寫筆功能，以更好地配合 Surface 系列設備的整體用戶體驗。相較之下，有內部知情人士表示，三星即將推出的折疊式手機 Galaxy Fold 2 將不會支援 S Pen 手寫筆功能，主要原因在於螢幕的問題。三星預期將在今年 8 月份以線上發表的形式，推出最新的 Galaxy Note 20 系列和 Galaxy Fold 2 等新機。

此外，Surface Duo 預期將搭載高通 Snapdragon 855 處理器，搭配 6GB RAM，內建 64GB 或 256GB 的儲存空間，並搭配 Android 10 作業系統。該機型將配備基於 AMOLED 技術的螢幕，畫素密度為 401ppi，螢幕右上角將搭載 11MP 相機，電池僅有 3,460mAh，具有基於 USB Type-C 的快速充電，但不支援無線充電。