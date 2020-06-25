漲勢太兇猛 高盛大筆上修多家軟體股目標價：臉書、微軟、Zoom

美股自 3 月低谷反彈迄今，軟體股漲勢驚人，引起華爾街對該集團估值稍作修正。
高盛技術分析師 Heather Bellini 週三的報告對其所追蹤的股票估值進行深入研究，她也在此過程中上修一些知名軟體股的目標價。
這種調整正在整個科技產業上演，各家分析師紛紛更新目標價以跟上科技業飛漲的步伐，他們只有兩種明確的選擇：調降評級，不然就得提高目標價，因為擁有買進評級的股票卻搭配低於當前交易價的目標價並不合理。
蘋果 (AAPL-US) 幾乎天天上演這現象，幾乎每天都能聽聞分析師上修對蘋果的目標價。分析師對蘋果、亞馬遜 (AMZN-US)、谷歌母公司 Alphabet(GOOGL-US) 和臉書 (FB-US) 的平均目標價均低於當前股價。
Bellini 指出，按企業價值乘數估值 (EV / 銷售)，軟體股估值自 2 月高峰到 3 月低谷間縮減 30%，但股價卻飆漲了 75%，超過去年 7 月創下的高點。她將軟體股依據成長趨勢分成 4 類：
- 成長超過 40%
- 成長介於 25% 至 40%
- 成長介於 15% 至 25%
- 成長低於 15%
她指出，高成長股表現最好，今年迄今平均收益為 80%，第二類今年迄今平均收益 50% 以上，其餘兩類同期平均收益分別為 30% 和 15%。
Bellini 也調整了目標價以反映較高的同業倍數以及較低的利率，以下為其更改目標價的詳細資訊：
- Adobe (ADBE-US)，中立評級，從 350 美元升至 460 美元
- Akamai Technologies (AKAM-US)，中立評級，從 102 美元升至 107 美元
- Alphabet，買進評級，從 1425 美元升至 1775 美元
- Anaplan (PLAN-US)，買進評級，從 51 美元升至 57 美元
- Atlassian (TEAM-US)，買進評級，從 194 美元升至 218 美元
- Autodesk (ADSK-US)，買進評級，從 228 美元升至 265 美元
- Citrix Systems (CTXS-US)，買進評級，從 154 美元升至 172 美元
- Cloudflare (NET-US)，中立評級，從 27 美元升至 39 美元
- CrowdStrike Holdings (CRWD-US) ，中立評級，從 87 美元升至 107 美元
- DocuSign (DOCU-US)，中立評級，從 100 美元升至 175 美元
- Dropbox (DBX-US)，售出評級，從 19 美元升至 22 美元
- Dynatrace (DT-US)，買進評級，從 51 美元升至 55 美元
- Elastic (ESTC-US)，中立評級，從 75 美元升至 100 美元
- 臉書，買進評級，從 250 美元升至 265 美元
- 微軟 (MSFT-US)，買進評級，從 198 美元升至 215 美元
- MongoDB (MDB-US)，中立評級，從 169 美元升至 215 美元
- Okta (OKTA-US)，買進評級，從 173 美元升至 230 美元
- Oracle (ORCL-US)，買進評級，從 58 美元升至 61 美元
- Ping Identity Holding (PING-US)，中立評級，從 22 美元升至 35 美元
- RingCentral (RNG-US)，買進評級，從 275 美元升至 320 美元
- Salesforce.com (CRM-US)，買進評級，從 204 美元升至 220 美元
- Slack Technologies (WORK-US)，賣出評級，從 30 美元升至 31 美元
- SolarWinds (SWI)，賣出評級，從 16 美元升至 18 美元
- Twilio (TWLO-US)，中立評級，從 137 美元升至 225 美元
- VMware (VMW-US)，中立評級，從 143 美元升至 158 美元
- Workday (WDAY-US) ，買進評級，從 181 美元升至 210 美元
- Zoom Video Communications (ZM-US)，賣出評級，從 154 美元升至 187 美元