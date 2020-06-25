漲勢太兇猛 高盛大筆上修多家軟體股目標價：臉書、微軟、Zoom

美股自 3 月低谷反彈迄今，軟體股漲勢驚人，引起華爾街對該集團估值稍作修正。

高盛技術分析師 Heather Bellini 週三的報告對其所追蹤的股票估值進行深入研究，她也在此過程中上修一些知名軟體股的目標價。

這種調整正在整個科技產業上演，各家分析師紛紛更新目標價以跟上科技業飛漲的步伐，他們只有兩種明確的選擇：調降評級，不然就得提高目標價，因為擁有買進評級的股票卻搭配低於當前交易價的目標價並不合理。

蘋果 (AAPL-US) 幾乎天天上演這現象，幾乎每天都能聽聞分析師上修對蘋果的目標價。分析師對蘋果、亞馬遜 (AMZN-US)、谷歌母公司 Alphabet(GOOGL-US) 和臉書 (FB-US) 的平均目標價均低於當前股價。

Bellini 指出，按企業價值乘數估值 (EV / 銷售)，軟體股估值自 2 月高峰到 3 月低谷間縮減 30%，但股價卻飆漲了 75%，超過去年 7 月創下的高點。她將軟體股依據成長趨勢分成 4 類：

成長超過 40% 成長介於 25% 至 40% 成長介於 15% 至 25% 成長低於 15%

她指出，高成長股表現最好，今年迄今平均收益為 80%，第二類今年迄今平均收益 50% 以上，其餘兩類同期平均收益分別為 30% 和 15%。

Bellini 也調整了目標價以反映較高的同業倍數以及較低的利率，以下為其更改目標價的詳細資訊：