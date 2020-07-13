英國電信：過快對華為5G設備設限 恐導致大規模斷訊

美國當局對中國電信設備商華為祭出禁令，並呼籲盟友國共同抵制，英國政府預期最快於本週就對華為祭出更嚴格的限制。英國電信 (BT) 執行長 Philip Jansen 警告表示，過早將華為從英國電信網路中刪除，可能會導致全國大規模服務中斷。

Jansen 表示：「如果真的完全要禁止華為，在理想情況下，我們可能需要 7 年的時間，不過也可能在 5 年內處理好。」Jansen 也表示，如果電信運營商必須在不到 5 年的時間內移除華為，那電信商需要確保短期內的改變部會導致更大的風險。

Jansen 也補充表示：「如果我們必需要非常非常快地去處理的話，那麼對 2400 萬英國電信集團用路的可能出現問題，也就是中斷。」

英國電信和沃達豐 (Vodafone) 的高管也在上週也向政府單位表示，將華為從英國電信網路中移除將需要耗資「數十億英鎊」。

在今年的 1 月份，儘管美國情報機構警告潛在的國家安全風險，英國政府仍允許華為有限度參與 5G 網路建設，在獲得英國情報機構批准的情況下，華為設備部署不得超過 35%。不過，在美方施壓的情況下，英國政府在 5 月份轉變立場，計畫禁止英國電信商使用華為設備，並計畫在 2023 年前將華為排除在英國 5G 網路之外。

不過如今，MI6 前局長 John Sawers 表示：「英國現在有充分的技術理由改變一月份的決定，現在安全評估有所不同，因為事實已經改變。」

John Sawers 指出，川普政府試圖摧毀華為的動機也許具有爭議性。但根據美國最新的制裁，意味着華為不能再與非中國供應商進行合作。因此，英國情報機關也無法再保證，來自中國的設備是否安全並適用於英國通訊網路。