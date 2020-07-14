〈美股盤後〉加州再度封鎖！最後一小時科技股陷血海 三大指數全翻黑。

週一 (13 日) 新冠疫苗佳音再傳，輝瑞旗下新冠疫苗獲美國 FDA 快速通關資格，激勵美股延續上週漲勢，道瓊早盤一度漲逾 200 點。

盤中時段，達拉斯 Fed 分行總裁卡普蘭 (Robert Kaplan) 呼籲，公眾戴口罩以確保經濟復甦更快，並警告「聯準會支持市場的行動不會永遠持續。」

隨後，加州政府下令，因住院率刷新高，該州即日起再度關閉所有餐廳、酒吧、電影院和其他室內娛樂場所，此消息亦打擊市場情緒。

尾盤最後一小時賣壓狂襲，科技股漲勢急遽蒸發，三大指數全面翻黑，那指損失最慘跌逾 2%，僅道瓊近乎持平。

美中關係正因疫情、香港和新疆議題陷入冰點，週一美國白宮貿易顧問納瓦羅 (Peter Navarro) 將對 TikTok 等中國 App 祭出強硬的行動。

繼上週五 (10 日) 美國總統川普稱，美中達第二階段協議不是其優先選項後，外界擔憂美中第一階段協議告吹的可能性，白宮經濟顧問庫德洛 (Larry Kudlow) 週一回應，兩國仍在致力履約第一階段協議。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 1,291 萬例，死亡數突破 56.9 萬例。

美國迄今累計確診數超過 330 萬，死亡人數至少 13.5 萬。美國西南部感染率激增，佛州通報 15,299 例新增確診，再度刷下單日確診新高。

週一 (13 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 10.50 點，或 0.04%，收 26,085.80 點。

標普 500 指數下跌 29.82 點，或 0.94%，收 3,155.22 點。

那斯達克指數下跌 226.60 點，或 2.13%，收 10,390.84 點。

費城半導體指數下跌 35.64 點，或 1.72%，收 2,034.14 點。

標普 11 大板塊僅四大板塊收紅，醫療保健、工業和金融領漲；資訊科技、通訊服務和非必需消費品板塊領跌。(圖片：Finviz)

科技五大巨擎全面淪陷。亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 3.00%；蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.46%；臉書 (FB-US) 下跌 2.48%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 1.74%；微軟 (MSFT-US) 下跌 3.09%。

道瓊 30 檔成分股漲跌互見。輝瑞 (PFE-US) 上漲 4.08%；聯合健康 (UNH-US) 上漲 2.91%；迪士尼 (DIS-US) 下跌 2.61%；卡特彼勒 (CAT-US) 上漲 2.00%；嬌生 (JNJ-US) 上漲 1.99%；高盛 (GS-US) 上漲 1.62%。

費半成分股表現不佳。AMD (AMD-US) 下跌 4.10%；美光 (MU-US) 下跌 2.45%；英特爾 (INTC-US) 下跌 1.60%；高通 (QCOM-US) 下跌 1.28%；NVIDIA (NVDA-US) 下跌 4.07%。

台股 ADR 漲跌互見。聯電 ADR (UMC-US) 上漲 1.45%；台積電 ADR (TSM-US) 上漲 1.91%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 1.04%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.34%。

焦點個股消息

百年大藥廠輝瑞及德國生技公司 BioNTech SE 週一 (13 日) 表示，兩家公司共同研發的兩款新冠疫苗獲得美國食品藥物管理局 (FDA) 快速審批 (fast track designation) 資格，週一分別收紅漲逾 4% 和 10%。

特斯拉 (TSLA-US) 週一股價搭雲霄飛車，股價一度漲逾 16% 隨後收黑 3.08% 至每股 1,497.06 美元，市值瞬間蒸發 550 億美元。近期特斯拉漲勢凌厲，過去十個交易日有八日上漲，兩週內已漲逾 60%。

亞德諾半導體 (ADI-US) 週一證實以 210 億美元收購競爭對手美信集成 (MXIM-US)，預計在 2021 年夏天完成交易，估計兩家公司合併後，市值將超過 680 億美元，類比 IC 市場將重新洗牌。

摩根士丹利將蘋果目標價從 340 美元上調至 419 美元，稱其 iPhone 舊換新計劃使其具有競爭優勢。

華爾街分析

AXA investment Managers 核心投資首席投資長 Chris Iggo 在一份報告中表示，黯淡經濟前景和股市物意外的強勁反彈存在差異，這可能會被資產價格回落所調整，而非經濟樂觀情緒的飆升，我們有理由對此保持謹慎。

Jones Trading 首席市場策略師 Michael O'Rourke 表示，此輪漲勢是由少數幾隻科技股推動，我們已看到關於疫情、裁員和經濟方面的消息，這些消息最終會影響到這些類股。