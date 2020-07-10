空軍砸老本 美股史上最大放空量狙擊特斯拉

今年以來，美股大飆股特斯拉 (TSLA-US) 漲幅高達了 233.2%，放空特斯拉的美股空軍們可謂是損失慘重，但根本 S3 Partners 數據顯示，美股空軍並未因為特斯拉強漲而放棄，甚至更擴大放空特斯拉，且放空規模甚至將創下美股史上新高。

據 S3 Partners 數據顯示，目前特斯拉的空單餘額 (Short Interest) 已來到 199.5 億美元，而距離 200 億美元的美股「史上最高」空單餘額量，僅是一步之遙，

圖片：S3 Partner、Refinitiv

特斯拉飛漲的重要原因：軋空潮

事實上美股空軍看空特斯拉已非一日、二日，長期以來特斯拉就一直在美股最被放空的個股名單中榜上有名，特斯拉目前市值已飛漲至約 2600 億美元，很大部分的助力，也是來自於軋空潮壓力，空頭被迫平倉的融券回補，帶動特斯拉股價走高。

S3 Partners 分析師 Ihor Dusaniwsky 詳述了特斯拉空頭們的慘烈現況，像週四 (9 日) 特斯拉股價上漲 2.08%，事實上空頭們就虧損了 3.99 億美元。

而現在特斯拉的空單規模甚至準備挑戰美股史上新高，Ihor Dusaniwsky 形容，美股空軍們已是如坐針氈，空頭們正在被嚴重逼倉，而若特斯拉股價繼續上攻，那麼可以想見將有更大規模的空頭們將被迫回補。

特斯拉強漲、為何空軍不死心還要放空？

有市場分析認為，由於特斯拉目前基本面太差，據 FactSet 數據顯示，華爾街分析師們普遍預期，在 GAAP 基礎下 2020 年特斯拉每股將虧損 1.82 美元、在 non-GAAP 基礎下 2020 年特斯拉每股將虧損 1.16 美元，基本面與股價偏離太遠，吸引美股空軍大舉狙擊。

但也有市場分析認為，特斯拉股價的飛漲早已與基本面無關，特斯拉即使 2020 年再次出現虧損，也不會對特斯拉股價產生太多衝擊，因為目前電動車產業人人虧損早是常態，對比獲利表現，觀察特斯拉的交車量，才是特斯拉股價的重要支撐。

據特斯拉最新第二季交車量顯示，特斯拉第二季生產超過 82000 輛車，交付大約 90650 輛車，這是特斯拉連續兩季繳出亮眼的交車量成績，且第二季交車量超過第一季的 88400 輛，但低於 2019 年第四季的 112000 輛。

Wedbush 分析師 Daniel Ives 即對此表示：「新冠疫情全球大封鎖的環境之下，特斯拉交車量超過 9 萬實在是令人瞠目結舌。」