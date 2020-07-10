大型連鎖餐廳加速復甦！美銀：達登、奇波雷可望受益

美銀研究指出，大型連鎖餐廳已大致從新冠病毒疫情中恢復過來，但產業剩餘的部分要花更長的時間才能回彈。

美銀分析師 Gregory Francfort 和 JonMichael Shekian 利用美銀信用卡和借記卡持卡人的交易數據匯總，分析師了消費者的餐廳消費習慣。

7 月 1 日，大型連鎖餐廳過去 7 天的平均支出較去年同期下降 4%，小型連鎖餐廳和獨立餐廳同期下降 25%。

小型連鎖店和獨立餐廳通常是休閒餐廳和快餐店，而大型連鎖餐廳範圍較廣，自全套服務到速食店均有。關閉用餐區以及維持社交距離的防疫措施對休閒餐廳和快餐店的衝擊較大。Francfort 和 Shekian 表示，這一點解釋了「數據中，大型連鎖店和其他餐廳之間的差距。」

4 月中旬，大型連鎖店與同業其他餐廳的差距更廣，最高差距達偏低 30% 區間。速食店執行長，如麥當勞的 Chris Kempczinski 曾表示，消費者願意返回得來速通道，購買他們熟悉、舒適的餐點。

貿易團體對獨立餐廳的未來發出可怕警告，獨立餐廳聯盟正在推行一項 1200 億美元紓困資金，提供給獨立酒吧和餐館，該聯盟委託製作的報告中提到，到今年年底前約有多達 85% 獨立餐廳恐會永久歇業。

隨著美國部分地區新冠病例激增，餐廳又再次受到衝擊。

「在我們對產業的檢查中很清楚發現，自 6 月的第三週以來，西部和東南部主要州的新冠病例飆升已經對產業銷售造成壓力。」 Francfort 和 Shekian 報告寫道。

他們預期，與速食店相比，會有更多休閒餐館、快餐店倒閉，這可能有利達登餐飲 (Darden Restaurants) (DRI-US) 和奇波雷墨西哥燒烤 (Chipotle Mexican Grill) (CMG-US)。

研究報告指出，「這兩家公司擁有強大的資產負債表，既有可用資本彈性的優勢，又有規模優勢。」

市值約 92 億美元的達登今年迄今股價下跌近 35%，Chipotle 自 1 月來漲幅超過 33%，將其市值推升至 311 億美元。