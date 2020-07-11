〈美股盤後〉新冠疫苗佳訊連發 那指連三日刷新高

吉利德、輝瑞和 BioNTech 接連傳出積極的新冠疫苗消息，激勵週五 (10 日) 美國股三大指數收紅。

航空、郵輪、銀行類股應聲上漲，Netflix、亞馬遜領科技股奔漲，特斯拉首度突破 1500 關卡，那指再刷歷史新高，創連續三個交易日新高紀錄。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情延燒不斷，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）即時統計，全球確診數已飆破 1,229 萬例，死亡數突破 55.5 萬例。

美國單日確診超過 6.3 萬，迄今累計確診數超過 311 萬，死亡人數至少 13.3 萬。佛州、德州、加州、亞利桑那州死亡數增加

川普週五受訪時怒批中國未能阻止疫情傳播，他抨擊中國本可以阻止這場全球大流行病，按目前的狀況，他不可能與中國達成第二階段貿易協議。

世衛 (WHO) 公衛緊急計畫執行主任 Mike Ryan 說：「全球極不可能根除新冠病毒，即使那些看似能控制疫情的國家也是如此。部分國家地區可能需要恢復一些封鎖措施，因為多點群聚感染迅速爆發，就像森林大火一樣蔓延。」

週五 (10 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 369.21 點，或 1.44%，收 26,075.30 點。

標普 500 指數上漲 33.85 點，或 1.07%，收 3,185.90 點。

那斯達克指數上漲 69.69 點，或 0.66%，收 10,617.44 點。

費城半導體指數下跌 6.93 點，或 0.33%，收 2,069.79 點。

標普 11 大板塊僅工業、醫療保健板塊下跌，資訊科技、金融、能源板塊領漲。(圖片：Finviz)

科技五大巨擎僅微軟走弱。亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 0.55%；蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.25%；臉書 (FB-US) 上漲 0.23%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 1.34%；微軟 (MSFT-US) 下跌 0.30%。

道瓊 30 檔成分股勁楊。摩根大通 (JPM-US) 上漲 5.44%；高盛 (GS-US) 上漲 4.44%；陶氏化學 (DOW-US) 上漲 3.35%；波音 (BA-US) 上漲 2.98%；埃克森美孚 (XOM-US) 上漲 3.16%；雪佛龍 (CVX-US) 上漲 3.01%。

費半成分股微跌。AMD (AMD-US) 下跌 2.40%；美光 (MU-US) 上漲 1.44%；英特爾 (INTC-US) 上漲 1.90%；高通 (QCOM-US) 下跌 0.79%；NVIDIA (NVDA-US) 下跌 0.28%。

台股 ADR 多收低。聯電 ADR (UMC-US) 持平；台積電 ADR (TSM-US) 下跌 1.44%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 1.48%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.29%。

焦點個股消息

吉利德公布旗下新冠藥「瑞德西韋」(remdesivir) 又一積極的數據，該藥可有效地降低重症病患 62% 的死亡風險。

輝瑞 (Pfizer) 與德國藥廠 BioNTech SE 合作研發新冠候選疫苗「BNT162b1」準備在 2020 年底尋求監管批准，預計 2020 年底前生產 1 億劑，到 2021 年底在德國和美國生產 12 億劑。

新冠疫苗佳訊連發 那指連三日刷新高 (圖片：AFP)

疫苗的前瞻消息更新，讓經濟重啟類股看漲，航空、郵輪類股受惠，嘉年華郵輪 (CCL-US) 上漲 10.84% 至每股 16.16 美元。

富國銀行 (WFC-US) 週五上漲 5.95%。Evercore ISI 認為富國股息削减的可能性很大，將富國銀行列入策略性跑贏大盤名單，Baird 也升評富國至「優於大盤」，認為投資者情緒過於消極。

超越肉類 (BYND-US) 週五下跌 4.38%。花旗集團認為超越肉類面臨著餐飲服務領域的不利因素，將其股票評級設為「賣出」。

高盛稱 Netflix 未來 12 個月股價漲幅為 30％，Netflix (NFLX-US) 上漲 8.07% 至每股 548.73 美元，創歷史新高。

華爾街分析

State Street Global Advisors 首席投資策略師 Michael Arone 表示：「在解決疫情有望實現的日子裡，或者經濟復甦實際上可能比預期更快的時候，投資人往往會買入所有週期性股票衝鋒陷陣，當經濟似乎將陷入停滯，或復甦比預期慢時，投資者往往會回到傳統的具成長性的科技股領域。」

Vital Knowledge 分析師 Adam Crisafulli 認為：「對美國來說，經濟前景是暗淡的，新冠危機繼續擴散、染疫率持續上升、住院和死亡人數也在上升，雖然美股多頭堅持認為亞馬遜、疫苗和聯準會 (Fed) 這三種因素將防止股市大幅下跌，但很難看到標普近期有多好的表現。」