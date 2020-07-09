同欣電躋身特斯拉供應鏈 通吃三大車用感測客戶

電動車大廠特斯拉 (TESLA) 上季交車數量優於預期，Model Y 與 Model 3 銷量屢創佳績，激勵股價連三日創高，同欣電 (6271-TW) 也正式擠身特斯拉供應鏈，將通吃三大車用 CIS 客戶訂單，且未來車用鏡頭畫素將持續往 200 萬畫素邁進，RW 封裝技術需求將大幅成長，同欣電也將直接受惠。

CIS 封測共分四階段，包括 CP(晶圓測試)、RW(晶圓重組)、組裝、FT(成品測試)，目前車用 CIS 畫素多為 120 萬，僅採用後段組裝、FT 技術，但隨著電動車、自駕車概念成形，未來車用 CIS 畫素可望提升至 200 萬以上，將開始使用前段 CP、RW 封裝，車用 RW 需求未來將高速成長。

同欣電積極規劃擴充 RW 產能，併購勝麗後，等於一手掌握包括 ON Semi、SONY，加上自有客戶 OmniVision 等三大車用 CIS 客戶，三大客戶市占率高達 70 %，同欣電將可大力搶進車用市場，並享有高市占。

IC Insight 預估，自駕車需求推升下，每輛汽車搭載的攝影鏡頭將逾倍數成長，車用領域是未來三年 CIS 市場最大成長動能，年複合成長率高達 38.4%，同時期，手機的 CIS 成長率僅爲 2%。

同欣電在 6 月 19 日起正式併入勝麗，勝麗的大客戶 ON Semi 旗下的 Aptina 為特斯拉 CIS 的主要供應商，據悉，特斯拉 Model 系列車款均配備八個環景攝影機，內建的八顆 CIS 有六顆為 Aptina 提供。

此外，勝麗也掌握 SONY 大客戶，SONY 同樣瞄準車用市場擴大委外封測比重，近期 SONY 就傳向台積電 (2330-TW) 釋出更多高階 CIS 訂單，同欣電也同步受惠。

依目前車用 CIS 市場來看，ON Semi 市占最高，其次是 OmniVision 以及 SONY，其中 ON Semi 主攻特斯拉，其餘兩家供應的仍以燃油車居多。