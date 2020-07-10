〈南亞科法說〉Q3表現估持穩Q2 看下半年審慎樂觀

DRAM 大廠南亞科 (2408-TW) 今 (10) 日召開法說會，總經理李培瑛表示，目前已可明顯感受到手機與部分消費性產品的旺季效應，估第 3 季合約價至少持平第 2 季，銷售量則將持穩，對下半年審慎樂觀看待。

展望本季，李培瑛指出，預期第 3 季遠距辦公、虛擬教學與電子商務等應用，將帶動雲端資料中心伺服器需求持穩，PC、SSD 與網通設備等市場 DRAM 需求動能延續，智慧型手機與消費性電子需求可望回溫，目前已可明顯感受到手機與部分消費性產品的旺季效應。

從市場供給來看，李培瑛指出，上半年供應商資本支出普遍較保守，下半年供給增加也有限，加上供應商、及客戶庫存均相對健康，預期第 3 季合約價至少持平第 2 季。也由於第 2 季銷售量優於預期，基期墊高，估第 3 季銷售量將持穩。

各終端市場方面，李培瑛認為，第 3 季本來就是手機需求旺季，加上上半年市況低迷，下半年需求優於上半年是正常的，但全年要持平去年有困難。

伺服器部分，李培瑛表示，企業型資料中心需求持穩，Facebook 與 Google 等廣告型資料中心，需求相對趨緩，目前產品以企業型比重較高，整體資料中心占比中以企業型為大宗，上半年網通伺服器需求也有所增加。目前伺服器營收占比約 5-7%，目標為年底前達單月占比 10%。

整體而言，李培瑛表示，上半年受惠遠距教學與居家辦公，推升伺服器與 PC 需求成長動能，下半年有機會穩健發展，但是否能維持上半年強勁動能，還有待觀察，對下半年審慎樂觀看待，仍須留意肺炎疫情、美中貿易戰與總體經濟的影響。

南亞科今年下半年進入 1A 奈米試產，李培瑛透露，在 1A 奈米的前導經驗之下，1B 製程可縮短學習曲線，加上投入更多人力與研發資源，1B 奈米可望較原定的 2022 年試產時程，提前至 2021 年底；今年資本支出仍未改變，但明年下半年為 1B 奈米試產或 1A 奈米製程量產，將投入較多資本支出。

對於美國政府擴大對華為的禁令，李培瑛則說，將在合法範圍內盡力支持客戶，由於出貨給華為的都是標準規格產品，沒有影響，而出貨海思方面，雖有影響，但目前 DRAM 都是自己設計的，影響很小，會特別小心因應。