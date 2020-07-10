金昌石礦案上訴遭駁回 台泥：依法完備條件8年才動工責任不在企業

台泥 (1101-TW) 花蓮金昌石礦案上訴遭到最高行政法院駁回，台泥今 (10) 日發出聲明，強調金昌石礦花了超過八年時間、至少向六個機關，完備所有合法開發應具備之一切核可條件才開始動工，因此「通過環評 8 年才動工」，責任並不在企業。

回顧台泥金昌石礦案，在 2009 年通過環評，接著依照區域計畫法、水土保持法、國有財產法、礦業法等要求，向各級行政機關完成各項流程，總共耗時 8 年，完備所有合法開發應具備的一切核可條件後，才開始動工，期間也做好環現差，不過，當時的主管機關環保署表示無提環現差之必要。

但台泥金昌石礦案動工後，有環團主張，已超過環評 3 年效期，狀告行政院請求判決撤銷不當裁示，在經歷訴願、行政訴訟後，台北高等行政法院去年 5 月判決，撤銷行政院訴願決定，要求金昌石礦必須補送環現差報告，台泥當時認為行政程序不合理，依法提出上訴，但昨 (9) 日遭到最高行政法院駁回。

對此台泥除了表示遺憾外，也強調在 6 月 8 日也已針對金昌石礦主動進行環現差審查，讓產業、社會、工業不再衝突對立；而 7 月 1 日行政院環保署召開金昌石礦環現差報告專案小組初審會議，決議讓台泥針對委員提出的各項詢問與建議再補件。