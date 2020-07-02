筆電及資料中心動能延續 台達電、南亞科大步邁填息

電源大廠台達電 (2308-TW)、記憶體大廠南亞科 (2408-TW) 今 (2) 日除息，第三季受惠筆電、資料中心等動能延續，助攻營運、產品報價，二家公司今日也大步邁向填息，盤中填息率分別達 60%、87%。

台達電第二季受惠伺服器、筆電、工業自動化 (IA) 急單，營運回神，下半年動能可望延續，公司預估，各季均會優於第二季。

台達電除息參考價 164.5 元，開盤後雖然一度貼息，但立刻反彈上攻，盤中一度上漲 3 元或 1.8%，來到 167.5 元，填息率 6 成，現金股利預計 7 月 29 日發放。

南亞科同樣也看好，居家辦公、虛擬教學與線上購物等趨勢，帶動的資料中心、網通及筆電需求動能，可望延續至第三季，合約價也有機會持續向上。

南亞科今年每股配息 1.49 元，除息參考價 59.5 元，盤中最高上漲 1.3 元或 2.2%，來到 60.8 元，填息率高達 87%，現金股利預計 7 月 24 日發放。

另外，台塑 (1301-TW) 也在今日除息，隨著疫情緩和，全球各地經濟活動復甦，下半年產品可望價量齊揚，營運谷底反彈，並優於上半年，台塑今年每股配息 4.4 元，今日開盤參考價 83.2 元，盤中一度上漲 1.7 元或 2%，最高來到 84.9 元，填息率 37%，現金股利預計 7 月 31 日發放。