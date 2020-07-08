市場恐慌仍處歷史高位 美股未來可望蹲低跳高？

美股呈現「震盪收平」，看看有恐慌指數之稱的 Cboe 波動率指數 (VIX-US) 或許可解釋原因。

道瓊工業平均指數週二下挫 396.85 點或 1.5% 至 25890.18 點，但前一日卻上漲 459.67 點。同日 S&P 500 指數下跌 1.1%、納斯達克綜合指數下跌 0.9%。VIX 恐慌指數則大升 5.3% 至 29.43。

Evercore ISI 策略師 Dennis DeBusschere 表示，「經過週一大漲，週二全球股市和 S&P 期貨又走低，持續震盪扁平的市場動向，指數 VIX 短暫飆升，以及隔夜大幅的區間波動。」

股市出現大幅波動不令人意外，因為即便近期上漲，VIX 指數一直停留在 25 以上。根據 DeBusschere，雖然 VIX 指數水準已比 3 月時高於 80 的峰值低了許多，但仍排在史上前 10 高的數值榜上，以目前 VIX 水準來說，意味著每日振幅 1.7%。

高 VIX 指數反映出復甦之路上充斥不確定性，無論是經濟或股市皆然。DeBusschere 表示，VIX 指數能否持續下降，端視新冠疫苗和治療方法是否能研發出來，以及是否會再通過財政方案。美政府週二在 Regeneron (REGN-US) 和 Novavax (NVAX-US) 大筆押注。

然而，波動率在漲跌兩頭都有作用，根據 Sundial Capital Research 分析師 Troy Bombardia，週一是 S&P 500 指數在過去 100 日中第 22 次漲幅在 1.5% 以上，顯示出震盪力道顯著。這樣的波動程度常見於熊市 (最大收益來自市場下跌時期)，以及市場從熊市中復甦上升的時候。

在大蕭條時期，這種上升動能通常隨之而來的是虧損，但二戰後的情況並非如此。自那時候以來，股市在 6 至 12 月後一直走高，包括 1975 年、1982 年和 1988 年。「在大蕭條時期以外，歷史上強勁動能通常會讓美股更大幅上漲。」Bombardia 說。

倘若歷史走勢重現，VIX 預計應會下降，接著股市會上漲，即使前進 2 步之前，可能得先後退 1 步。