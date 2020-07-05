美國科技業在川普任內變得更有錢 但也更轉向民主黨

美國科技公司在川普執政的 3 年半以來，變得更富有，利潤也在上升，但這些企業的員工比以往更堅決反對川普，並支持民主黨。

科技業左傾的趨勢已有幾十年，特別在矽谷和西雅圖，不過在進入 11 月的選舉之際，不平衡的態勢發展到史上之最。

根據 Center for Responsive Politics 的 OpenSecrets 網站數據，蘋果、微軟、亞馬遜、Alphabet 和 Facebook 等 5 大科技公司的員工，迄今共向民主黨候選人捐款了近 1500 萬美元，而共和黨則只獲得不到 300 萬美元。

這意味著民主黨收到員工捐款的 84%，比 2016 年的 68% 和 2018 年期中選舉的 79% 再往上升。

隨著大選臨近，差距原本可能縮小，因為目前捐款主要用於民主黨的初選，人們還沒有真正表態反對川普。但 OpenSecrets 數據顯示，在拜登 (Joe Biden) 成為預定的民主黨候選人之後，他已經由 5 大科技公司獲取了超過 92% 捐款，失衡的局面反而擴大。

科技人員不僅盯著白宮，在參議院選舉上，他們也在幫助民主黨爭奪多數席位。

川普與科技業的動盪關係，可以追溯到他的反移民運動言論，以及在 2017 年上任後不久實行穆斯林旅行禁令的努力。今年他對疫情的處理，以及警察暴力的抗議活動，更讓他受到廣泛批評。

僅由商業上來看，川普對頂級科技業股價提升幫助很大，蘋果、微軟及亞馬遜，公司市值都已升破 1 兆美元，自川普就職以來，這 5 大科技公司的漲幅在 79%(Alphabet) 至 257%(亞馬遜) 之間。

但科技從業人員對國家前進的方向並不滿意。Adobe 的程式設計師 Jonathan Brown 表示，他驚訝於經濟這麼重大打擊下，Adobe 卻還能創下歷史新高，他認為自己有責任利用部分財富，協助政治朝正確方向發展。

Brown 稱，這是他第一次將捐款用於政治競選，之前他更傾向捐給非營利組織。

即使是在政治頻譜上偏右的公司，也有朝民主黨移動現象。甲骨文創辦人 Larry Ellison 和執行長 Safra Catz 是川普的支持者，但是他的員工捐給民主黨的金額，已由 2016 年的 49%，至今年為 67%。思科員工的轉變更為明顯，由原本 36% 增至 80%。

一名匿名的科技公司高層表示，產業目前出現恐懼的情緒，主因是他的公司及整個產業都依賴外來移民人才，他的圈子擔心，美國正失去吸引力，成為一個令人恐懼的地方。