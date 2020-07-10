建國長春角地引爆置產熱 「匯泰鴻」引關注

南京松江站是台北市金融重鎮，有台北版華爾街美譽。

在知名企業進駐、五星酒旅開發案、超豪宅遍布的建國南北快速道路，7 月又有新案「匯泰鴻」登場；該案擁有「建國、長春角地價值」與「小坪數資產優勢」兩大稀有性。坪數規劃 15、25、31 坪產品，在中大坪數豪宅排排站的建國南北路房市戰區，獨樹一格創造出別人所沒有的「第二寓所」資產價值，可自住、可置產、可投資出租、可為二代置產，頗受這波因疫情留台的華商客群和中山區置產客群青睞。

受惠 QE 和低利雙雙推波助瀾出的資金行情，「匯泰鴻」接待中心 6 月開張就引爆熱烈的預約潮。

在建國南北路上有嬌生、百靈佳、長榮集團、東方航空、新光集團等企業，眾所矚目的殷格翰國泰萬怡酒店開發案，和仁愛帝寶、信義聯勤 One Park、明日博等知名豪宅與大安森林公園，綜觀比較建國南北快速道路沿線的熱賣推案和豪宅條件，甲桂林廣告副總劉吉祥指出，在建國南北路軸線上能創造出業內所謂「帝標」名宅價值的地塊哲學就是「角地」。

不少在市場尋覓物件出手的高端資產買主，以銷售過程中屢創松江路最高價的飯店寓邸案「琢豐」比喻，形容「匯泰鴻」的基地條件就像是「小琢豐」，兩案同樣都擁有黃金角地、南北座向、精品宅規劃、具備法式 DNA 優雅修長的崗石建築美感等特色。

「匯泰鴻」由成立 37 年的匯泰機構投資興建，聘請設計過宏盛帝寶、台北雙子星計劃、W-hotel、大倉久和飯店的三大建築師事務所操刀，打造法式優雅長窗、3.6 米標準樓高、日系住友制震、零店面純住的崗石建築地標。據了解，「匯泰鴻」買主都有一點國際背景，除了看上建國、長春兩條北市主要幹道所交會的黃金角地價值外，基地離松山機場 15 分鐘，周邊有文華東方、萬怡酒店、和逸飯店能方便友賓下榻，和能滿足多元置產需求的坪數選擇，都是群華商客出手買入「匯泰鴻」的關鍵。