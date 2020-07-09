新北移民置產潮興起 轉進A7提高生活品質

交通建設縮短城市通勤時間，幾個捷運站的距離、房價就會有 2-5 成，甚至更高的差距，以新北市新莊復都心、5 至 6 字頭房價為例，透過機場捷運線 3 站、12 分鐘車程，進入 A7 體育大學站、房價只要 2 至 3 字頭，讓很多聰明買家，把置產焦點移到 A7 站重劃區。

專家建議，交通建設越來越發達之後，用通勤時間換取更好的居住條件已經成為置產的必然趨勢，而在建案選擇上，挑有知名度的好建商，獲得更高的建築保證，也成為聰明消費者的普遍認知。「富宇哈佛苑」同時符合達人置產「順暢交通、優質建商」兩大條件，值得買家注意。

擁有相同「輕鬆移民」概念的買家，還包括板橋區、三重區、樹林區的居民，根據 A7 重劃區內「富宇哈佛苑」建案現場銷售統計來客分析，近月銷售過程中，板橋、新莊、三重、樹林的來客比率約達 6 成，林口、龜山約 4 成，客戶對於 A7 重劃區的體認是「通勤方便、房價實在、增值潛力」而對於「富宇哈佛苑」鄰近雙語文青國中小預定地，則更認為是加分的條件，所以，成交速度也快速提升中，平均是 5 組成交 1 組。

富宇建設機構對於每棟建築品質的要求，比客戶還嚴謹，抱持「自己願意住進去」的規劃設計出發，「富宇哈佛苑」就是這樣的設計理念。

「富宇哈佛苑」基地面積 2155 坪，規劃 3 棟地上 24 層，地下 4 層建築，格局坪數規劃 2-4 房，總戶數 491 戶，排列成 L 型的 3 棟主建築。3 房、4 房戶型均為邊間、3 面採光，衛浴開窗，而 27 坪、2+1 房則塑造出玄關衣帽間、獨立廚房、前後陽台，訴求高坪效高機能。每棟 2-3 座電梯及獨立梯廳，方便社區住戶進出，提供較高生活隱私。採樑柱對稱、雙跨距設計，營造方正格局、超強坪效室內空間。擁前後陽台、自然採光通風、衛浴開窗，提供最舒適生活感，滿足多元化的生活品味。前棟大門面對雙語文青國中小預定地，後棟大門面文桃路中郵商城購物中心和約 2000 坪的天幕親子公園，具有「購物、休憩」雙享受，雙向都擁有大棟距無敵景觀。