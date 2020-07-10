中工求轉型 土城AI智慧園區8月動工

在大台北地區商辦、廠辦空間奇缺的同時，中工 (2515-TW) 在新北土城開發的「土城 AI 智慧園區」興建 4 棟廠辦，將在下月動工，這也是新任董事長朱蕙蘭 6 月接任以來主辦的大型活動，也是中工轉型為不動產建設開發及營造業的重要里程碑。

中工在土城的「土城 AI 智慧園區」佔地 1.6 萬坪，樓地板面積約 10.5 萬坪，可售面積約 8.04 萬坪，8 月 13 日上午辦理開工典禮。中工指出，有別於其他傳統廠辦，土城 AI 智慧園區結合 5G 專網、雲端、物聯網、大數據管理分析及智能環控系統，打造出 AI 智能化立體廠房，也是台灣第一個由專業經營團隊執行的 AI 標準工業園區。

成立 60 年的中工，由朱蕙蘭出任首位女性董事長，未來除深耕工業區開發、建設事業、國內公共工程，也將積極布局越南、緬甸等海外巿場的開發案，採取多箭齊發的新攻勢。

目前，中工營造本業在台在手工程案件計 23 件，承攬合約總價 1004.83 億元，已完成約 320 億元，尚有約 685 億元待執行。今年新案承攬 2 件，包括彰濱共同管道工程 1.67 億元及第一果菜市場改建統包工程 125.17 億元。不動產和建設開發事業除銷售中之陶朱隱園、中工耘翠外，本年度延壽 I 區、土城 AI 智慧園區兩案將進行動工；彰濱工業區則持續進行開發及施工作業。