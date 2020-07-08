川普致函聯合國 美國正式退出世界衛生組織

美國國務院和聯合國週二 (7 日) 表示，川普政府已正式致函聯合國秘書長古特瑞斯 (Antonio Guterres)，宣布美國正式退出世界衛生組織 (WHO)，並於 2021 年 7 月 6 日起生效。

聯合國秘書長發言人杜加里克 (Stéphane Dujarric) 週二提到，川普政府週一向秘書長古特瑞斯寄出退出 WHO 通知，美國將在一年內退出世衛。美國國務院受訪時稱，美國將繼續尋求對 WHO 的改革。

美聯邦參議院外交委員會主席孟南德茲 (Robert Menendez) 週二透露，美國國會已收到通知，在疫情大流行之際，川普總統已正式讓美國退出 WHO。

美國向來是 WHO 最大資助國，每年提供 4 億至 5 億美元的強制性和自願捐款，目前美國還欠世衛組織約 2 億美元的當期和過往會費。根據退出條款，美國必須先履行對 WHO 財務義務，然後才能正式確定退出。

美國總統川普 5 月 29 日宣布，美國將退出 WHO，理由是世衛未能在 30 天之內做出實質性的重大改革，美國將永久性的撤出資金。

川普曾多次指控世衛搞砸防疫，而且立場卻偏袒中國，忽視新冠病毒 (COVID-19) 疫情的種種警告訊號，造成了世界極大的損失。

美國前副總統、民主黨參選人的拜登曾表示，他支持世衛組織，並於週二承諾，如果他在 11 月美國總選大選擊敗川普，美國將重新加入 WHO。

拜登稱：「當美國致力於強化全球健康體系時，美國人民才會更安全，若我當選，我將在就任首日讓美國重返 WHO，並恢復我們在世界舞台上的領導地位。」