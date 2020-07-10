擴大封殺 路透：美聯邦政府供應商 將禁止採用華為等陸企產品

週四 (9 日) 外媒報導，川普政府計劃本週敲定一項聯邦法案，禁止美國聯邦政府供應商使用華為、中興通訊等五家陸企產品。

根據報導，遭列入黑名單的五家中國企業包含華為、海康威視、大華科技、中興通訊以及海能達通信。《路透社》引述一位美國官員指出，未取得政府豁免情況下，任何企業在營運過程中使用上述五家陸企產品，未來將無法再出售任何產品或服務給美國政府。

上述官員補充道，法規目的不僅在於限制政府機構使用華為等陸企產品，更重要的在於限制這些陸企的影響力，這實際上為公司提供選擇，即要和美國政府做生意，還是中國公司。

(圖：AFP)

美國行政管理和預算局代理主任 Russ Vought 發布聲明表示：「面對像中國這樣想要滲透我們系統的入侵者，我們所面臨的危險相當巨大，川普政府全面實施聯邦採購禁令，使我們能夠對抗像華為這樣惡名昭彰的網絡。」

去年 8 月，正值美中貿易戰升溫之際，川普政府將華為、海康威視等五家中國企業列入黑名單，禁止美國政府機關直接從上述公司購買電信、影視監控設備及服務。當時預計待臨時規定於今年 8 月到期後，政府將進一步擴大禁購規則。

這項由聯邦採購委員會提出的新規制預計 8 月 13 日生效，白宮已明確表示不會拖延生效日期，且企業恐將難以獲得豁免權。