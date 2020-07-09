朝全自動駕駛邁進！馬斯克：特斯拉接近完成L5自駕技術研發

世界人工智慧大會 (WAIC) 週四 (9 日) 正式於上海開幕，特斯拉 (Tesla) 執行長馬斯克 (Elon Musk) 在會上表示，特斯拉已接近實現 Level 5 的全自動駕駛技術研發，最快能在今年完成基本功能規劃。

馬斯克於開幕式上的影片中談到，特斯拉已經達成 L5 自動駕駛技術中大部分的基礎挑戰，他對特斯拉的技術研發深感信心，並稱其有望在今年完成一些基本功能性設置。

為深耕自駕領域，特斯拉自 2014 年推出輔助駕駛系統，於 Model 系列等電動車型建置外置鏡頭、感測器和雷達等設備，並透過系統來獲取行駛資料，經不斷更新後，逐步朝向全自動駕駛目標邁進。

特斯拉競爭對手不在少數，包含 Google 的自駕部門 Waymo、通用汽車 (General Motors) 自駕部門 Cruise，以及 Uber 在內等公司總計投入數十億美元至自動駕駛領域。

BloombergNEF 預計，直到 2040 年，全球自動駕駛汽車將增至 2700 萬輛，自駕車新創公司 Cruise 執行 Dan Ammann 此前預計，美國自動駕駛的潛在市場規模將達到 1 兆美元。

然而，產業人士認為無論在技術還是大眾信心建構上，特斯拉仍需花費一段時間才能真正達成目標。

截至台北時間週四 (9 日) 晚間 22 時許，特斯拉 (TSLA-US) 股價持續突破歷史新高，盤中上漲 1.05%，至 1380.23 美元。