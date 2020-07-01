馬斯克助攻！ 特斯拉市值突破2千億美元  納入標普500不遠？

特斯拉週二 (30 日) 尾盤股價再度刷新紀錄，引領其市值首次突破 2000 億美元大關，甩開緊追在後的豐田 (Toyota)，成為全球「市值第一」車廠。

週二特斯拉 (TSLA-US) 上漲 6.98%，以每股 1079.81 美元作收，今年以來，特斯拉股價累計上漲 159%，而同期標普 500 指數下跌約 5%；道瓊指數下跌約 11%。

特斯拉股價 (圖片: Google)

特斯拉這波上行力道，來自於一封外流的公司內部信件。

週一根據 Elektrek 取得的內部電郵報導，馬斯克對員工說，「第二季相當接近損益兩平的情況。各位生產及交付的每輛車都將有所貢獻，請大家全力以赴，邁向勝利！」

對於投資者來說，特斯拉第二季能達到損益平衡是相當了不起的成果，因為本季受疫情衝擊、工廠歇業、汽車需求下滑等利空因素影響，華爾街預估特斯拉第二季 EPS 將虧損 1.16 美元。

特斯拉本周將公布交車數。FactSet 分析師預估交付量 7.2 萬輛，其中 6.1 萬輛車型為 Model 3。

在 Covd-19 疫情爆發前，市場預估特斯拉第二季 EPS 接近每股 2 美元，交車量約 12.5 萬輛。隨著疫情衝擊擴大，第二季交付量預估值一度下滑至不到 7 萬輛。

瑞信分析師 Dan Levy 以 6 月強勁表現為由，預估第二季交付量可能落在 9 萬到 10 萬輛之間，超越買賣雙方共識。分析師將特斯拉評為「持有」並為股價定下 700 美元的目標價。

特斯拉第二季獲利必須不低於 1.41 美元，才能被納入標普 500 成份股。 一般要被納入標普 500 成份股，至少要連續四季獲利。按一般公認會計原則 (GAAP)，特斯拉目前已經連續三季獲利，稀釋後每股盈餘為 1.42 美元。

若被納入標普 500 成份股，特斯拉股價將能在第二季交車量公布後繼續走高。若交付量超越市場預期，標普 500 指數型基金可能開始為特斯拉納入成分股作準備。諸如納入成分股這種技術性因素帶來的任何波動幅度，都將難以確定。