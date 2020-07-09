疫情升溫威脅用油需求 機構預計油價面臨下行風險

由於美國新冠肺炎 (COVID-19) 疫情並未減弱，有超過 30 州的新增病例仍在增加，從而打擊許多地區的汽油需求，分析師預計油價存在下行風險。

截至 6 月 19 日當週，美國的汽油需求回升到每日 860 萬桶，高於 4 月初的 500 多萬桶。但是，隨著病例數近期上升，需求在 6 月底再次減弱，加上原油庫存的增加，再造成油價的壓力。

JBC Energy 在週二 (7 日) 報告中稱，在美國，特別是德州及佛州的總病例數，已超過 300 萬例，在印度、巴西及全球其他地方也還在傳播，沒有放緩跡象，這將使汽油需求預測存在下行風險。

因此，即使德國工業活動在 6 月加快、中國製造業活動也在增加，無法確保全球經濟的重新開放及用油需求上升。

JBC 下調對美國汽油需求的預測，並表示，雖然政治上各州無意實施嚴格的居家令，但隨著許多限制措施，以及人們自願留在家中，預計 7 月份需求仍將下滑，與先前預期相較，每日需要下降 35 萬桶。

渣打銀行發表類似觀點，認為當前的油價「過於樂觀」，並指出，油價正常化將花費很長時間，而當前需求的下滑，會讓這一過程變得更為漫長。

渣打銀行表示，庫存過剩的情況將持續到 2022 年，但實際的情況，仍取決於 OPEC 聯盟會否堅持減產。

Rystad Energy 石油市場分析師 Louise Dickson 指出，EIA 短期能源展望偏向樂觀，如果美國再次陷入低迷，這一前景將面臨風險，交易員擔心，一旦又重現經濟封鎖，需求將再受重擊。