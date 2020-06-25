EIA原油庫存連三週增加+疫情擔憂重燃 油價盤中重挫逾5%

在疫情未止和美國原油庫存連續攀升影響之下，國際油價再度承受壓力，繼近期觸及三個月高點後，週三 (24 日) 盤中一度重挫逾 5%。

原油庫存連三週提升

美國能源資訊署 (EIA) 週三 (24 日) 發佈報告稱，截至 6 月 19 日當週的原油庫存增加 144 桶，大幅高於市場預期的 29.9 萬桶，連續三週創下歷史新高，此外，包含柴油和燃料油在內的餾分油庫存上週增加 24.9 萬桶，高於此前預期的減少 62 萬桶，美國墨西哥沿岸地區的餾分油庫存在上週創下歷史新高。

EIA 表示，過去一週，產油重鎮庫欣的庫存減少約 100 萬桶，但國內原油產量自上週的 1050 萬桶 / 日，提升至 1100 萬桶 / 日，為三個月來首度增長。

庫存上升跡象再度引發市場對儲油空間不足的憂慮，Rystad Energy 的市場分析師 Paola Rodriguez Masiu 週三發布報告表示，若疫情引發第二輪停工，儲存空間將難以容納更多石油，加上若實行新一波旅遊限制，近期油價漲勢恐因此受阻。

截至台北時間週三 (24 日) 晚間 23 時許，國際基準布蘭特原油下跌 5.44%，暫報每桶 40.31 美元，西德州中質原油 (WTI 下跌 5.92%，暫報每桶 37.98 美元。

布蘭特原油 15 分鐘 K 線圖 (圖：Investing.com)

各州疫情未息

根據約翰霍普金斯大學統計數據，截至目前，美國累計確診病例已來到將近 235 萬例，死亡約 12 萬例，單週平均新增確診數較上週增加至少 32%，境內確診數仍持續上升。

從各州來看，佛羅里達州週二 (23 日) 單日新增 5508 例，創下歷史新高，目前累計確診報 10.9 萬例，檢測陽性比率上升至 15.91％，病例激增迫使紐約、紐澤西和康乃狄克三州向曾到訪疫情熱點地區的遊客實施 14 天的隔離措施。

紐約州長庫莫 (Andrew Cuomo) 週三 (24 日) 表示：「我們已經非常努力降低疫情傳播率，我們不希望再看到確診數上升的情況發生。」

庫莫進一步解釋，將針對曾到訪高感染率的州的遊客實施隔離措施，感染率計算以每 10 萬人作為基數。

庫莫指出，目前為止超過感染率目標水平的有阿拉巴馬、阿肯色、亞利桑那、佛羅里達等 9 個州，數據會隨著每日確診情況進行更新。