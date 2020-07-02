高盛：石油需求預期將在2022年恢復至疫情前水平

投資銀行高盛 (Goldman Sachs) 在週四 (2 日) 表示，由於通勤的回升、私人交通運輸的增加以及政府通過增加基礎建設支出來改善經濟的努力，將有助於提升全球石油需求，該行預期到 2022 年石油需求將恢復到疫情前的水平。

高盛在一份報告中表示，預計今年石油需求將下跌 8%，然後在 2021 年反彈 6%，並將在 2022 年前完全恢復到疫情前的水平。

高盛表示：「中國和印度等經濟體最初的復甦情況意外良好，石油需求已經開始恢復。不過，需求目前仍低於正常水平，6 月份石油需求預計將比去年同期低 12%。」

報告中也表示，預計汽油需求的復甦將是石油產品中恢復最快的，而航空燃料需求受疫情打擊最為嚴重，在持續沒有疫苗的情況下，消費者對航空旅行的信心可能會維持在較低水平。

根據上週相關產業數據顯示，儘管各國封鎖措施逐漸放寬，燃料需求正在逐步恢復，但是第二波新冠肺炎疫情的浪潮很可能會迅速削弱燃料需求的成長趨勢。

根據先前的一項調查顯示，隨著 OPEC+ 達成減產協議，以及 2020 年下半年全球各國有望逐步解除封鎖，油價有望將反彈，今年第四季和 2021 年復甦趨勢強勁，而今年的石油價格預期落在每桶 40 美元左右。

先前，OPEC 輪值主席 Mohamed Arkab 表示，全球經濟不會長期處於癱瘓狀態，就中國的狀況來看，中國首先受到了新冠肺炎疫情的衝擊，不過也最早撤掉封鎖，交通運輸業逐漸恢復正常化，並正在推動全球的需求，油價將會反彈。