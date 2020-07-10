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〈能源盤後〉美逾300萬人確診 需求前景動盪 WTI原油跌破40美元

〈能源盤後〉美逾300萬人確診 需求前景動盪 WTI原油跌破40美元（圖片：AFP）
〈能源盤後〉美逾300萬人確診 需求前景動盪 WTI原油跌破40美元（圖片：AFP）

週四 (9 日) 交易，原油期貨價格收低，WTI 原油價格跌回每桶 40 美元以下，係因商品交易者權衡美國與其他國家新冠病例上升情形，因這恐讓原油需求動盪不安。

Swissquote Bank 高階分析師 Ipek Ozkardeskaya 報告中表示，對於上週美國國內庫存意外增加 570 萬桶一事，週三的 WTI 原油價格「仍有彈性」。

然而，「短期方向仍不清楚，投資者猶豫現在是否該讓漲勢持續下去，因與此同時需求前景減少且供應增加，這讓供需狀況反向傾斜。」

「無法在 40 美元以上擴大價格，暗示著價格可能就要下行修正。」

  • 8 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 1.28 美元或 3.1%，收每桶 39.62 美元，觸及最前月契約 6 月 30 日以來最低收盤價。
  • 9 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 94 美分或 2.2%，收每桶 42.35 美元，為 7 月 1 日以來最低收盤價。

道瓊斯市場數據顯示，WTI 和 Brent 原油最前月契約前一日均創 3 月 6 日以來最高收盤價。

Oanda 高階市場分析師 Edward Moya 表示，「原油此時似乎出現回落的成熟時機，倘若需求前景進一步透露出蹣跚姿態，WTI 原油價格可能跌回 30 美元中段左右。」

與此同時，根據約翰 · 霍普金斯大學彙編的數據，美國週三新增 5.8 萬人以上確診，呼應了市場對經濟復甦放緩與能源需求疲弱的預期。美國確診人數已經達到 300 萬人，全球病例超過 1200 萬件。

然而，上週美國汽油供應量下降，表明能源需求改善。

Rystad Energy 石油市場分析師 Louise Dickson 週四報告提到，「汽油庫存與油價低迷很有關係，因為油價下跌至我們之前沒有料到的地步，表明道路燃料需求將再次變得強勁。」

「這些消息通常會提振市場，但在當前情況下，這些消息僅能大致維持油價在現行水準，不因疫情相關的負面衝擊而大幅下滑。」

EIA 週三公布，7 月 3 日止的當週，美國原油庫存增加 570 萬桶，但汽油庫存下降 480 萬桶。

其他能源商品
  • 8 月交割的汽油期貨價格下跌 3.1%，收每加侖 1.2505 美元
  • 8 月交割的熱燃油期貨價格下跌 0.9%，收每加侖 1.2239 美元
  • 8 月交割的天然氣期貨價格下降 2.5%，收每百萬 Btu 1.779 美元

EIA 週四報告，7 月 3 日止的一週，美國國內天然氣供應量增加 560 億立方英呎，大致符合分析師預期。根據 S&P Global Platts. 調查，分析師平均預期當週天然氣供應量增加 550 億立方英呎。

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