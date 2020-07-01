沙烏地阿美總裁信心喊話！預估石油需求將於下半年反彈

沙烏地阿美 (Saudi Aramco) 總裁 Amin Nasser 於週二 (30 日) 表示，隨著各國政府逐漸放寬防疫封鎖措施，預期石油需求量將於今年下半年反彈。

Nasser 在週二 (30 日) 於線上舉行的「CERAWeek」能源會議中表示，最壞的時期已經過去，並且對於今年下半年感到非常樂觀。他指出，根據中國所公布的數據顯示，汽油及柴油的需求皆已逐漸回升至疫情前的水準。

根據 IHS Markit 於先前所發布的報告顯示，於 4 月底時，中國的石油需求量已恢復至疫情爆發前的 90%。

Nasser 表示，各國的經濟重啟計畫帶動了石油需求復甦，目前全球石油需求量為每日 9000 萬桶，較 4 月份時的每日 7500 萬至 8000 萬桶回升。

Nasser 的發言，亦呼應了國際能源署 (IEA) 和石油輸出國組織 (OPEC) 先前的預估值，IEA 和 OPEC 對於 2020 年全球石油需求量的預估值，分別為每日 9170 萬桶及 9060 萬桶。

原油市場分析機構 Vanda Insights 的分析師 Vandana Hari 表示，近日來美國新冠確診病例的攀升，導致許多州已宣布暫停經濟重啟計畫，預期將會拖累石油需求的復甦速度。世界衛生組織 (WHO) 亦於上週警告，美國的新冠疫情尚未達到高峰。

儘管如此，Nasser 仍表示並不擔心第二波疫情所造成的影響，他認為，與第一波疫情爆發時相比，目前各國政府在醫療資源方面已有了較充足的準備。

瑞銀分析師預估，受惠於全球經濟復甦，石油市場的需求亦將逐漸回溫，但認為 2020 年及 2021 年的石油需求量，仍將低於 2019 年 Q4 時的水準。

受惠於能源市場供需基本面的改善，Q2 油價走勢創下近 30 年來最佳表現。WTI 原油期貨價格於 Q2 上漲了 92%，布蘭特原油價格則上漲了 81%。

於台北時間週三 (1 日) 晚上 7 時許，WTI 原油期貨價格上漲 1.68%，報每桶 39.93 美元。