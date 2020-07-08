〈能源盤後〉新冠病例增加 但美庫存預計下降 原油微跌

週二 (7 日) 交易，原油期貨價格溫和收低，係因全球部分地區新冠肺炎病例增加，能源需求前景持續承壓。然而，美國原油庫存預計連續第二週下降，提供了油價一些支撐力。

8 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 1 美分或 0.02%，收每桶 40.62 美元。

9 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 2 美分或 0.05%，收每桶 43.08 美元。

需求方面，Schneider Electric 高階大宗商品分析師 Robbie Fraser 認為，EIA 週三報告 (7 月 3 日止當週數據) 「可能會捕捉到 7 月 4 日連假開頭的駕駛需求，但下週的報告更是關注重點。」

根據 S&P Global Platts，分析師平均預期上週原油庫存下降 370 萬桶，為連續第二週下降，另外也預期該週汽油供應量下降 120 萬桶、蒸餾油供應量下降 50 萬桶。

其他能源商品

8 月交割的汽油期貨價格上漲 2.8%，收每加侖 1.275 美元。

8 月交割的熱燃油期貨價格下跌 0.1%，收每加侖 1.2433 美元。

8 月交割的天然氣期貨價格上漲 2.5%，收每百萬 Btu 1.876 美元。

Fraser 報告指出，「對天然氣而言，天氣仍是中短期內的支撐力關鍵，多數天氣預報模組顯示，氣溫高於平均的可能性很大，這會反過來支撐發電廠對天然氣的需求。」

EIA 週二發布月報，上修今明兩年對 Brent 和 WTI 原油需求以及對美國原油產量的預期。

EIA 管理人員 Linda Capuano 表示，「供需端的變化已經讓全球原油市場轉換，從 4 月時估計供應過剩 2100 萬桶 / 日，到 6 月時已變成庫存下降的光景。」

「EIA 估計 6 月消耗量較 4 月時增加至少 1000 萬桶 / 日，與此同時，OPEC + 減產以及美加石油生產商因價格而減產，致使全球供應量下降 1200 萬桶 / 日。」

根據 S&P Global Platts 週二發布的調查，OPEC 成員 6 月份產量 2231 萬桶 / 日，為 1990 年 9 月以來該組織合併產量最低水準。調查顯示，OPEC+ 產量 1032 萬桶 / 日，低於 2018 年晚期的參考水準，意味著減產遵循率達 106%。

「但需求數據仍然特別重要，因為市場需要衡量美國和其他經濟體對放寬防疫封鎖措施後的反應。美國特別複雜，因為有幾個州面臨新冠病例上升，令人擔心，也導致一些州推遲重新開放的計畫。」Fraser 說。

美國因推遲重新開放企業運作，以及澳洲等一些國家重新施行封鎖關閉措施，成了原油價格回落的部分原因。

另外，原油投資者也仍在消化聯邦法庭週一的命令，要求 30 天內暫時關閉 Dakota Access 地下油管。該管道總長 1172 英哩，自 2017 年 6 月以來一直在運營，每日可輸送 57 萬桶石油。

Fraser 表示，油管關閉「可能對該地區生產商構成進一步壓力，但因為市場當前煉油廠需求疲軟和供應總體強勁的狀況，油管關閉的衝擊可能得以減弱。」