福特汽車中國銷量 Q2數據見3年來首次單季年成長

福特汽車 (F-US) 週四 (9 日) 表示，今年第 2 季在中國的銷量年增 3%，這是近 3 年來，福特在中國市場首度出現季度銷量成長。

福特一直試圖走出中國市場銷售下滑的局面，在 2018 年，他們在中國銷量大減 37% 之後，去年仍然下滑 26%，今年第一季受疫情打擊，銷售情況更是雪上加霜，全季銷售 88770 輛新車，年減 34.9%。

第 2 季在經濟復甦的帶動下，全季銷量升至 158589 輛，較低迷的前一季成長近 80%，比起去年同期也轉為 3% 成長。

福特指出，第 2 季的成長主要歸因於福特品牌 SUV 車型、商用車以及林肯品牌第 2 季所取得的逆勢增長，以及由疫情解封之後所帶來的需求。

福特人員早前指出，過去兩年銷售下滑，主因是車型老化、與合資夥伴和經銷商的關係破裂、以及過去管理團隊的失誤造成的影響。

中國汽車市場在今年第 2 季轉佳，據中國汽車工業協會表示，全行業銷售在 4 月成長 4.4%，5 月增長 14.5%，預計 6 月成長 11%。

與福特相比，競爭對手通用汽車 (GM-US) 仍陷困境，今年第 2 季銷量減 5.3%，至 713600 輛。

與中國市場略見好轉相較，福特在美國仍受疫情的打擊，面對經濟封鎖與旅行限制的威脅，本季在美國的銷售額重跌 33%。