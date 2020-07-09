不沉默了？臉書刪除共和黨黨工Stone相關假訊息發佈帳號

臉書 (FB-US) 週三宣布，平台已刪除由 100 多個帳戶和頁面組成的虛假訊息發佈網絡，該網絡與共和黨資深黨工、川普盟友「Roger Stone」有關。

臉書發表聲明稱：「我們的調查發現，這個網絡與 Roger Stone 及其同夥有關聯。」

臉書指稱，該網絡利用臉書平台冒充佛羅里達州居民，發佈有關該州地方政治以及土地和水資源法案、維基解密在 2016 年美國總統大選以前發佈的材料、針對 Stone 的審判及其網站、書籍和媒體見面會的虛假訊息。臉書與 Instagram 上共有超過 32 萬個帳號追蹤該網絡。

該網路由 54 個臉書帳號、50 個臉書頁面和 4 個 Instagram 帳號組成，在臉書平台上花了 30.8 萬美元投放廣告。

臉書表示，除了臉書平台以外，該群體還活躍於其他網路服務上。

去年秋天，Stone 因向國會撒謊、妨礙司法公正和恫嚇證人而被美國法院定罪，該案源自前特別顧問 Robert Mueller 對俄羅斯涉嫌干預 2016 年美國總統大選進行的調查。

現年 67 歲的 Stone 原訂下週入監服刑，但他透過律師提出，以擔憂疫情為由，要求延後至 9 月初再執行的訴求。

Stone 也要求川普從寬處理，川普曾考慮赦免或減刑。川普 6 月時曾發推特指稱 Stone 是「腐敗和非法獵巫的受害者，這事件將會是史上最嚴重的政治犯罪。」

司法部與起訴 Stone 的哥倫比亞特區美國檢察官辦公室均未立即回應置評請求。

此外，臉書也移除了一個帳戶網絡，該網絡專司在巴西發佈與巴西總統 Jair Bolsonaro 有關的錯誤訊息。該網絡由 50 個臉書帳戶、頁面和團體，以及 38 個 Instagram 帳號組成。臉書方面有 88300 個帳戶追蹤，Instagram 有 91.7 萬名用戶追蹤。