美晶片巨頭高通、博通、德儀 未受貿易戰衝擊

儘管美中衝突持續升溫，並延伸至科技戰，美國大型晶片製造商卻似乎不受影響，甚至引領了股票指數的上漲。數據顯示，引領 MSCI 世界中國曝險指數 (MSCI World with China Exposure Index) 上漲的成份股，如高通 (QCOM-US)、博通 (AVGO-US) 和德州儀器 (TXN-US) 的股價，在期間內分別大漲 61.7%、29% 以及 14.6%。

MSCI 世界中國暴露指數，由 50 支成分股構成，截至 6 月 30 日，總市值達到 1 兆美元，過去兩年中上漲了近 14%，超過追蹤 l 發達和新興市場的 MSCI 世界指數的 6.3% 漲幅。

而在 MSCI 世界中國暴露指數中，高通佔比達 11%，該公司去年的銷售額有 48% 來自中國市場，並主要生產用於蘋果產品和 Wi-fi 組件的射頻晶片。博通和德州儀器的佔比則分別是 10% 和 8.5%，兩家公司主要生產用於工業和汽車產品的晶片。有數據顯示，中國市場約為高通、博通和德儀貢獻約 36% 的營收。

市場分析，此一令人驚訝的出色表現，突顯了中美在彼此的供應鏈中的融合程度，中國依靠從這些公司以及其他公司進口的美國技術，來保持高階科技製造業的活力，產品包含智慧型手機到電信設備等，並銷往全球各地。

凱基證券 (KGI Securities) 駐上海的策略師 Chen Hao 就表示：「中國無法在短時間內設計和生產自家的晶片，因此必須從美國購買。這就是為什麼這些美國晶片製造商的估值如此之高的原因，而這些估值的前提是，中國無法太快取代這些美國進口產品。」

川普政府也已經向市場保證，與中國的第一階段交易將保持不變，並且美國 Fed 釋放的空前流動性有望支撐這些公司股價維持較高的估值，因此，具有中國業務的美國企業股價可能有更大的上漲空間。

「實際上中國是在美國時行禁令之前，從美國購買了更多半導體產品來進行庫存。」香港交銀國際控股有限公司董事總經理 Hong Hao 表示。此外，他也指出：「而且這些晶片無法從美國以外地方獲得。」