宅經濟效應抵住衝擊！博通獲分析師調升目標價

調研機構 Argus 近日發現蘋果供應商博通 (AVGO-US) 受新冠肺炎疫情的衝擊不大，顯示公司業務穩健，其市場優勢值得投資人關注。

Argus 分析師 Jim Kelleher 週二重申對博通的買入評級，同時將其目標價提高 100 美元，每股從 250 美元上調至 350 美元。

Kelleher 表示，博通第二季財報有許多值得嘉許的地方，不僅營收超乎預期，公司基礎設施軟體部門錄得兩位數的增長，從而抵消半導體部門小幅的下滑。

儘管疫情下，許多企業銷售受到打擊，但博通的營收年增長在收購案的幫助下卻進一步擴大。

雲端運算供應商積極投資滿足大量湧入的流量，這嘉惠提供設備的博通，帶動第 2 季營收交出優於市場預期的成長。

Kelleher 說：「我們認為博通在關鍵市場上擁有優勢，這將推動未來的營收增長和毛利率增長。由於疫情帶動居家辦公需求，因此線上學習、虛擬社群互動、視訊和遊戲串流媒體所需的數據流量的趨勢不太可能在短時間內消退，有利於博通資料中心和存儲器業務的增長。」

除了受惠於宅經濟，博通還有其他利多因素，儘管蘋果未透露何時開始銷售 5G iPhone，但 Kelleher 推測 5G iPhone 的最終發布將會在未來「大幅推動新一波智慧手機汰換週期。」

他還指出，儘管博通擁有多年合約和穩健的經常性收入基礎，但其股價 (今年以來累計漲幅不足 1%) 相對於同業有所折讓。Kelleher 認為，該公司強大的現金流能力和財務實力是疫情動盪時期的基礎。

博通今年以來的股價漲幅，被疫情後的跌幅所抵銷；自今年 3 月中旬疫情爆發以來，博通股價已經自 3 月 18 日的低點，反彈近一倍。然而，在財報公布後，博通漲幅有所放緩。

儘管如此，和其他受惠於疫情宅經濟的企業相比，博通的估值依然很低，不過也因此該公司不容易受到急劇下滑的需求影響。