美國6月預算赤字高達8630億美元 逼近2019全年赤字

美國國會預算辦公室於週三 (8 日) 公布最新預算赤字，為了對抗新冠肺炎 (COVID-19) 疫情，導致政府支出增加 3 倍，並造成稅收下滑，6 月份的預算赤字飆升至 8630 億美元，逼近 2019 年全年的預算赤字。

政府支出在 6 月份大幅增長至 1.1 兆美元，有將近一半的支出是透過小企業薪資保護計畫 (PPP)，提供小型企業紓困貸款。為了提振就業市場，美國國會於 3 月份通過了小型企業紓困法案，以協助企業發放員工薪資，並避免失業人口攀升。

雖然在經過數個月的封鎖措施後，美國已開始恢復經濟活動，但有數百萬名的勞工仍是處於失業狀態，促使政府於 6 月份的失業保險金支出大幅增加，達 1160 億美元，遠高於去年同期的 20 億美元。

美國國會於 3 月時通過「新冠病毒援助、救濟和經濟安全法案 (CARES 法案)」，根據法案內容，失業的民眾除了可以領取傳統的失業金之外，每星期還可額外領取 600 美元的失業補助，此計畫的執行亦是造成政府支出攀升的原因之一。

另外，由於近日來美國疫情再度惡化，新增確診病例持續創下新高，因此造成衛生安全相關的支出增加，包括醫療保險及向醫院提供的緊急資金等。

由於員工薪資降低及經濟活動減少，導致稅收下滑，此外，政府亦將繳稅期限延長至 7 月 15 日，因此，在政府支出攀升的同時，收入卻下滑了 28% 至 2420 億美元。

在本財政年度的前 9 個月，美國政府預算赤字總額達 2.7 兆美元，為去年同期的 3 倍。