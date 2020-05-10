「宅經濟」引爆遊戲機商機 瀚宇博通吃三大廠訂單

新冠肺炎疫情引爆「宅經濟」熱，也造成日本任天堂 Switch 遊戲機熱賣，緊接著索尼新遊戲主機 Play Station 5、微軟 Xbox Series X ，將陸續在 5 月間發布，PCB 大廠瀚宇博 (5469-TW) 更通吃三大廠訂單，今年營收將逐季攀高。

瀚宇博 4 月營收 38.61 億元，月成長約 9.32%，年成長 11.11%，創 7 個月來新高，受惠筆電 PCB、遊戲機應用需求帶動，創下近 6 年同期新高。

法人表示，索尼遊戲機主力組裝供應商為鴻海 (2317-TW) 與和碩 (4938-TW)，微軟則由和碩操刀，PCB 業界人士指出，微軟 Xbox 主板過去委託台廠佳孚電子生產，但佳孚改組成目前的博智 (8155-TW) ，營運主軸轉成伺服器、基地台板為主，並無繼續供貨微軟 Xbox。

瀚宇博產品應用多元，涵蓋 PC、機上盒、網通設備、遊戲機、液晶電視等領域，PC 占比 39%，網通 21%、機上盒占 11%、電視占 4%、伺服器占 6%、遊戲機占 5%、汽車占 1%、其它則占 13% 的水準；遊戲機比重並不高，但今年疫情干擾下，反成營運大亮點。

瀚宇博第一季營收 86.55 億元，季減 21.55%，年減 8.79%；4 月營收 38.61 億元挹注下，瀚宇博估，第二季營收可望重返百億元，優於 2019 年同期 108 億元。