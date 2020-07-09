為降低對台灣等國進口依賴 南韓推「材料、零件、設備成長戰略2.0」

南韓政府週四 (9 日) 公布「材料、零件、設備成長戰略 2.0」，大幅擴張重點扶植項目清單，以在後新冠肺炎 (COVID-19) 時代的全球供應鏈重整作出因應。計畫在新成長動能的半導體及生物科技等，投資 5 兆韓元 (42 億美元) 的研發費用。

根據《韓聯社》報導，南韓當局週四 (9 日) 宣布，計畫將材料、零件、設備的重點扶植項目擴充到 338 個，以降低對日本等國的進口依賴，並對新冠肺炎全球大流行後的供應鏈轉變來作出因應。

南韓過去只有在材料、零件、設備列出 100 個重點扶植項目，目標是斷絕日本政府去年 7 月實施之關鍵化學品原料嚴格出口管制所造成的影響。

而在這回的新增項目中，南韓政府也意識到日本之外，與台灣、歐美、中國、印度、東協有關的核心品項。除了以往的半導體、顯示器、汽車、電氣電子、機械金屬、基礎化學、紡織等範疇，還擴展到生物、能源、機器人等新興產業。

338 個項目中，有 158 個項目被歸類為尖端技術，180 個項目被歸類為泛用技術。除了希望在技術方面可以獨立，也期盼供應能夠穩定。

南韓當局表示，在 2022 年前將投資 5 兆韓元在研發上，以確保新成長動能的科技發展。

特別是在半導體、生物科技，以及電動車 (EV) 的研發方面，南韓政府將投資 2 兆韓元；也將成立 4 千億韓元基金，在未來 5 年向 100 家企業的材料、零件、設備部門提供支援。

還有為了將南韓打造為尖端產業的世界工廠，該國政府也推出「製造業回流」戰略，透過用地規劃與稅賦優惠來強化誘因。

南韓產業通商資源部長官成允模表示，該國在零組件的自主化具有無限潛能，當局將落實新政以奠定基礎，讓南韓發展為零組件強國和尖端產業的世界工廠。