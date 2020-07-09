東京單日確診創新高 PCR陽性率逐步攀升

日本東京的新冠肺炎 (COVID-19) 確診，在週四 (9 日) 新增 224 人、創下單日新高。而 PCR 陽性率也在 7 日時上升到 5.8%。

《日本放送協會》(NHK) 週四 (9 日) 報導，根據東京都的相關人士消息，東京在 7 月 9 日新增 224 人確診，刷新 4 月 17 日所創下的 206 人單日記錄。

東京昨 (8) 日在相隔 7 天時間後，單日確診人數降到百人以下，但是在短短一天時間又重回 3 位數。截至目前，東京的確診人數也累計到 7272 人。

東京新冠肺炎確診走勢圖 (截至 2020 年 7 月 8 日) (圖片來源：日本東京都)

目前東京的新冠肺炎確診處於增加傾向，6 月 24 日之後的單日確診在 50 人左右游移，7 月 2 日起的連續 6 天都突破百人，在 7 月 8 日則是有 75 人確診。

由於在東京夜晚的繁華街區屢屢傳出確診案例，當局也強烈呼籲民眾要慎選防疫措施良好的店家消費，多加留意感染問題。

另外東京接受 PCR 檢測的人數，也有逐漸增加的趨勢。根據東京當局統計，在解除緊急狀態的 5 月 25 日當天，東京有 920 人接受檢測。而在 6 月 12 日當天有 2118 人接受檢測，單日受檢人數首度突破 2 千人。

7 月 3 日有 2715 人接受 PCR 檢測，創下新高紀錄。而根據 9 日上午所整理出的最新資料，在 7 日有 1857 人接受 PCR 檢測。

值得留意的是，PCR 陽性率也逐漸上揚。5 月中旬之後的陽性率約落在 1% 左右，進入 6 月後升高到 2% 前後，6 月 25 日來到 3.1%，7 月 1 日來到 4%，7 月 5 日上升到 5%。

而根據最新的統計資料，7 月 7 日的陽性率已達到 5.8%。

在住院人數方面，於 5 月時出現大幅減少後，人數就大致持平。但是從 6 月下旬開始，住院人數又出現增加。

根據東京當局統計，自從目前所採取的統計方式在 5 月 12 日 (住院人數 1413 人) 展開後，6 月 20 日的 204 人住院人數是最低紀錄。但是後來又開始出現增加，7 月 8 日達到 444 人，與 5 月底的水準相當。

而在另一方面，住進加護病房或是使用呼吸器的人數有減少傾向。4 月底時有逾百人，到了 7 月 8 日只有 6 人。

東京當局已與醫療機關達成共識，在新冠肺炎患者的收容方面，要準備約 3 千張病床。而其中的約 1 千張病床，也已處於可收容相關患者的狀態。